Почти 106 тысяч жителей Томской области уже приняли участие в выборах нового губернатора

В Томской области за 10 сентября и начало 11 сентября почти 106 тысяч региона уже приняли участие в выборах нового губернатора. Фото: Избирательная комиссия Томской области
В Томской области за 10 сентября и начало 11 сентября почти 106 тысяч региона уже приняли участие в выборах нового губернатора. Более 14% составила явка на голосование, сообщает избирательная комиссия Томской области.
По количеству пришедших избирателей на участки, продолжает лидировать Северская комиссия (более 15 тысяч человек по состоянию на 10.00 11 сентября) и комиссия Октябрьского района (более 13 тысяч человек по состоянию на 10.00 11 сентября).
Напомним, что избирательные участки будут работать до 20.00.
Данные избирательной комиссии Томской области