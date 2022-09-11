Почти 106 тысяч жителей Томской области уже приняли участие в выборах нового губернатора

В Томской области за 10 сентября и начало 11 сентября почти 106 тысяч региона уже приняли участие в выборах нового губернатора. Фото: Избирательная комиссия Томской области

В Томской области за 10 сентября и начало 11 сентября почти 106 тысяч региона уже приняли участие в выборах нового губернатора. Более 14% составила явка на голосование, сообщает избирательная комиссия Томской области.

По количеству пришедших избирателей на участки, продолжает лидировать Северская комиссия (более 15 тысяч человек по состоянию на 10.00 11 сентября) и комиссия Октябрьского района (более 13 тысяч человек по состоянию на 10.00 11 сентября).

Напомним, что избирательные участки будут работать до 20.00.