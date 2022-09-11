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Общество11 сентября 2022 3:52

Почти 106 тысяч жителей Томской области уже приняли участие в выборах нового губернатора

Более 14% составила явка на выборы в регионе
Ксения Высотина
В Томской области за 10 сентября и начало 11 сентября почти 106 тысяч региона уже приняли участие в выборах нового губернатора. Фото: Избирательная комиссия Томской области

В Томской области за 10 сентября и начало 11 сентября почти 106 тысяч региона уже приняли участие в выборах нового губернатора. Фото: Избирательная комиссия Томской области

В Томской области за 10 сентября и начало 11 сентября почти 106 тысяч региона уже приняли участие в выборах нового губернатора. Более 14% составила явка на голосование, сообщает избирательная комиссия Томской области.

По количеству пришедших избирателей на участки, продолжает лидировать Северская комиссия (более 15 тысяч человек по состоянию на 10.00 11 сентября) и комиссия Октябрьского района (более 13 тысяч человек по состоянию на 10.00 11 сентября).

Напомним, что избирательные участки будут работать до 20.00.

Данные избирательной комиссии Томской области

Данные избирательной комиссии Томской области