В Томской области 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 24 августа 2022 года, в Томской области выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 136 253 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 146 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 132 863 человек.

За последние сутки в стране выявлено 40 231 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 72 пациента скончалось, 32 876 выздоровели.