Фестиваль керамики и мастер-классы: куда сходить в Томске на выходных 19-20 февраля

Фото: Владислав Пирогов

Рабочая неделя подошла к завершению и по традиции «Комсомолка» собрала список мероприятий, которые пройдут 19 по 20 февраля в Томске.

XVII Сибирский фестиваль керамики

В Томске с 16 февраля по 17 апреля пройдет XVII Сибирский фестиваль керамики в Первом музее славянской мифологии. Седьмой год подряд мы привозим первоклассную выставку художественной керамики из Новосибирска, где её кропотливо собирает Юрий Неупокоев с неравнодушной командой, и дополняем событиями с местным колоритом. Томичей и гостей города ждет насыщенная программа: конкурс «Юный керамист», знакомство с мастерами, экскурсии, лекции и мастер-классы, на которых можно лепить и «гончарить».

Ранее «КП-Томск» сообщала, что посетителям фестиваля данного фестиваля покажут керамическое "платье Пугачевой".

WOW QUIZ – тематические квиз-вечеринки

В Томске с 18 по 24 февраля пройдет квиз. Мероприятия состоятся в караоке-клубе «Капиталъ» в 19.15. На квизе пройдут тематические викторины с простыми и интересными вопросами. Каждый раз — новая огненная тема. Какая игра будет в следующий раз - можно узнать на сайте.

Выставка «Анатомия ткани»

С 15 февраля по 15 марта в ЦК ТГУ пройдет выставка Омской Арт-резиденции в формате Art&Science «Анатомия ткани». Зрителям представят современные и исторические текстильные материалы в совершенно неожиданном ракурсе: увеличенные изображения ткани в 50, 100 и даже 1000 раз.

Танцевальная лаборатория «В паре с объективом»

Серия мастер-классов в рамках проекта «Танец и современность». Три мастер-класса в контексте основной темы танцевальной лаборатории «В паре с объективом» проведет хореограф, перформер, исследователь танцевального движения Ксения Маслова. На этот раз основной фокус внимания лаборатории будет направлен на взаимодействие танцующего тела и камеры. Сами мастер-классы пройдут 12, 19 и 26 февраля в 11:00.