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Общество18 февраля 2022 2:21

Томичам показали керамическое "платье Пугачевой"

Автор работы хочет подарить наряд самой примадонне
Ксения Высотина
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Автор сделала такой наряд для того, чтобы показать две стороны жизни человека искусства: одну, где со стороны все выглядит красиво, и другую, где все брутально и жизненно.

Автор сделала такой наряд для того, чтобы показать две стороны жизни человека искусства: одну, где со стороны все выглядит красиво, и другую, где все брутально и жизненно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске на выставке в Первом музее славянской мифологии выставили керамическое "платье Пугачевой". Елена Краснова, автор работы, хочет подарить наряд самой примадонне, сообщает информационное агентство РИА Томск.

Портал рассказал, что платье выставили на фестивале керамики. Там можно увидеть работы российских и зарубежных керамистов: посуду, скульптуры и украшения, а одной из самых масштабных является скульптура керамистки из Красноярска Елены Красновой "Платье Аллы Пугачевой".

Отмечается, что Краснова сделала такой наряд для того, чтобы показать две стороны жизни человека искусства: одну, где со стороны все выглядит красиво, и другую, где все брутально и жизненно.

Добавляется, что платье состоит из трех частей и весит больше 50 килограммов.