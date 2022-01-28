Начала с вебкама: что известно о томской актрисе Тане Васильковой, получившей награду на «Порно-Оскаре»

Томичка стала лучшим косплеером, сняявшимся в фильмах для взрослых. Фото: pixabay.com

Порноактриса из Томска Татьяна Василькова, больше известная под псведонимом Purple Bitch, стала обладательницей награды премии Adult Video News (AVN), которую еще называют «Порно-Оскаром». Томичка стала лучшим косплеером, сняявшимся в фильмах для взрослых.

О Тане Васильковой известно немного. Судя по данным «Википедии», девушка родилась в Томске 25 декабря 1995 года, получив высшее образование в ТГУ. Судя по всему, комплекция у девушки миниатюрная: рост 163 см, а вес 45 кг. Размер груди у томички примерно третий, но она не своя, а увеличенная. У Тани имеются татуировки на руке и бедрах, а также пирсинг на интимных частях тела.

В открытых источниках отмечается, что поначалу томичка тщательно скрывала подробности своей биографии. Однако вскоре фанаты рассекретили данные порноактрисы, узнав место ее рождения. Так, до начала карьеры в порноиндустрии Таня несколько месяцев работала парикмахером. В 2016 году вместе со своим парнем она искала дополнительный заработок и впервые снялась на веб-камеру... Видимо, затянуло. Первое время девушка снималась под псевдонимом Льюр Леди (Lure Lady), а позднее сменила его на псевдоним Пёрпл Битч (Purple Bitch).

Больше всего пользовались популярностью ее образы Рей Аянами из манги и одноименного мультфильма «Евангелион», Сакура Харуно мир «Наруто», красотки-злодейки Харли Квинн и другие.

К слову, в любительских роликах оператором поначалу выступал ее парень под псевдонимом Алекс Нойз (Alex Noise), а затем и сам стал снимать в видео.

В 2018 году девушка покинула Томск, открыв для себя профессиональное кино для взрослых. Вместе с Нойзом она весной 2019 года начала снимать сцены под одноимённым брендом Purple Bitch. К февралю 2021 года общее количество видеороликов достигло 70.

Таня снимается для известных студий и одной известной вебкам-платформы. Причем чаще всего эти видео сделаны в тематике косплея.

В ноябре 2020 года томичка решила идти дальше и выступила в качестве режиссёра и продюсера для порнофильма.

К слову, это не первая победа девушки в тематических конкурсах. На третьей церемонии награждения Pornhub Award, которая состоялась в ноябре 2020 года, Пёрпл Битч одержала победу в двух категориях, связанных с косплеем: «Миссис Дрессап — лучшая косплей-исполнительница» и по результатам голосования «Любимый косплеер».

В конце января 2021 года девушка уже становилась обладательницей премии AVN Awards в категории «Любимый вебкам-косплеер», повторив свой успех в январе 2022-го.

Согласно данным Internet Adult Film Database на сентябрь 2021 года, Таня Василькова снялась в более чем 50 сценах и стала режиссёром четырнадцати сцен.

Данные о личной жизни Тани Васильковой весьма противоречивы. Поклонники девушки уверены, что ее сердце свободно, но вот на крупных сайтах указано, что она замужем. К слову, основной профиль девушки в Instagram был заблокирован, а во «ВКонтакте» у нее и вовсе нет аккаунта. Дома у Purple Bitch живет очаровательный енот по кличке Кузя.

Напомним, что ранее "Комсомолка" сообщала о том, как девушка из Томска получила приз зрительских симпатий на «Порно-Оскаре».