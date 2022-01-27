Девушка из Томска получила приз зрительских симпатий на «Порно-Оскаре»

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Две сибирские порноактрисы получили приз зрительских симпатий на главной премии фильмов для взрослых. Уроженка Томска Таня Василькова стала лучшим косплеером, а жительница Омска Юлия Романова покорила зрителей инди-клипами.
Церемония награждения Adult Video News (AVN), 39-я по счету, проходила в Лос-Анджелесе. В народе она получила название «Порно-Оскар». Внимания жюри были удостоены четыре жительницы России, среди которых две - уроженки Сибири.
Татьяна Василькова из Томска получила приз зрительских симпатий в категории «лучший косплеер» (Favorite Camming Cosplayer), говорится на сайте премии. Сибирячка создает образы на основе героев популярных фильмов и видеоигр.
Жительницу Омска Юлию Романову зрители отметили за инди-клипы (Favorite Indie Clip Star).
Также уточняется, что два года назад девушка стала лучшей иностранной дебютанткой.