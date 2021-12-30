Мэру Томска Ивану Кляйну суд вынес приговор : 2 года колонии

Новый год Иван Кляйн встретит в СИЗО. Фото: Валерий Доронин

Кто-то ждал оправдания…

В пятницу, 30-го, все было так же, как много раз до сегодняшнего дня, когда проводились заседания по делу отстраненного мэра И. Кляйна: толпа людей, встречающих машину УФСИН с градоначальником и скандирующих: «Верните Томску мэра!» Только сегодня чуть больше было полицейских у здания суда, чуть больше крупных «чинов» в папахах, обходящих суд по периметру… Томск готовился услышать приговор осужденному мэру.

Представитель обвинения, прокурор области Сергей Шабалин, как известно, запросил у суда для подсудимого Кляйна 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Была надежда, что суд, тщательно разобравшись в перипетиях нестандартного уголовного дела, вынесет единственно верное и справедливое решение.

Кто-то из томичей ждал оправдания по всем статьям обвинения (а это, напомним, превышение должностных полномочий, когда мэр отказал предпринимателю Р. Аминову в изменении территориальной зоны в микрорайоне Мокрушинский, и предоставил дочери Светлане земельный участок вне торгов, хотя и по законной процедуре, да еще и по солидной цене, и незаконная предпринимательская деятельность – руководство ОАО «Томское пиво»). Кто-то надеялся на условное наказание с учетом уже отбытого в СИЗО и под домашним арестом. Но реального срока в колонии, кроме прокурора, думаю, мало кто ожидал – это ж не взятка!

Кстати, о взятке. Случайно или нет, но накануне опять же суд на год «скостил» срок за реальную взятку бывшему заместителя мэра Евгению Сурикову: вместо 4 лет в колонии он будет сидеть 3 года.

«Аминов, Касперович, Суриков правы, Кляйн неправ»

Но с первых же слов приговора (судья читал его почти три часа с двумя 10-минутными перерывами) стало ясно: в Советском районном суде оправдание И.Кляйну точно не грозит. Такие выражения, как «умышленно, из личных побуждений», «давал указание подчиненным», «из соображений семейственности», не давали больших надежд на лучшую участь подсудимого Кляйна. А еще были такие выводы суда, как «Р.Аминов сообщил достоверные сведения», «Касперович выполнила указания Кляйна», «показания проектировщика А.Соловьева подозрения не вызывают», а также «он использовал возможности занимаемой должности в интересах ОАО «Томское пиво»… И хотя тучи явственно сгущались, лучик надежды еще теплился.

Но когда раз за разом судья проговаривал информацию о 51-м проценте акций ОАО «Томское пиво» лично у Ивана Кляйна и более 90 процентов акций - у его семьи, стало ясно: камень преткновения для вынесения оправдательного приговора имеется, и он весомый. Прокурор изначально попросил «пятерку», в результате отстраненный мэр Томска получил в суде срок 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и взятием под стражу в зале суда, штраф в размере 200 тысяч рублей и невозможность на протяжении ряда лет занимать государственные и муниципальные должности.

Когда судья спросил у подсудимого, все ли ему понятно в приговоре, Иван Кляйн нашел в себе силы ответить, что да, все понятно. Потом в зал судебного заседания зашел полковник полиции, что-то объяснил подсудимому, и тот начал снимать с себя галстук… Следующая остановка – СИЗО.

Отстраненный мэр попрощался со свободой. Фото: Валерий Доронин

Обвинение и защита – по разные стороны баррикад

Прокурор С. Шабалин, спускаясь со ступенек Советского суда, был явно доволен результатом завершившегося многомесячного процесса. Прокомментировал журналистам дальнейшие действия стороны обвинения:

– Когда получим решение суда, то внимательно его изучим. А потом окончательно решим, согласимся мы с ним или нет.

И коротенько рассказал, что теперь ждет судимого мэра:

– Сейчас он направляется в следственный изолятор. И будет там находиться до вступления в законную силу решения суда.

А мы не могли не спросить у гособвинителя прямо:

– Сергей Борисович, вы удовлетворены приговором?

– В целом удовлетворен. Но окончательную позицию мы сформируем после того, как получим копию решения суда и изучим это решение

Адвокаты градоначальника тоже намерены тщательно проанализировать принятое Советским районным судом решение. При этом мнение о приговоре у них было единодушное:

– Конечно, на наш взгляд, это несправедливое решение, – подтвердила Марина Вихлянцева. – И мы его будем обжаловать в Томском областном суде. Очень странно подсчитывать меру наказания при том, что аргументы обвинительного приговора вызывают самые серьезные сомнения в обоснованности и в доказанности фактов, которые изложены.

Лариса Шейфер уточнила, что если даже взять за точку отсчета цифры приговора, то реальный срок для Кляйна будет уменьшен на время, уже проведенное им в СИЗО во время предварительного следствия, когда день идет за полтора дня, а также время под домашним арестом (день за день). Плюс будет вычтено время его нахождения под стражей в настоящий момент.

Как полагает адвокат Андрей Гривцов, приговор Ивану Кляйну несправедлив не только с точки зрения квалификации, объема обвинений, но и с точки зрения назначенного наказания, учитывая все обстоятельства дела и личностные качества Кляйна. Конечно, адвокаты намерены подавать апелляцию.

– Мы постараемся быть убедительнее дальше, – подчеркнул Гривцов. – Мы уверены в своей правовой позиции, для этого есть все факты и доказательства. Теперь оценку этому делу будет давать областной суд. Сроки сложно представить, нам пока даже не вручили приговор, но вряд ли это будет в январе.

Новый год с привкусом СИЗО

А это значит, что отстраненный мэр Томска встретит в СИЗО не только Новый год, но и остальные многочисленные праздники… И еще пара слов без протокола. Знаете, Ваша честь, сказать, что только что принятое решение суда испортит новогоднее настроение многим томичам, это ничего не сказать. Новый год не только у семьи Кляйнов, но и у всех тех, кто долгие месяцы встречал и провожал мэра Томска на судебные заседания, кто подписывал президенту России открытое письмо в защиту И. Кляйна, кто по-прежнему верит в его невиновность, будет с привкусом СИЗО. И это абсолютно точно.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4575695/

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4575806/