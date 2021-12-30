«Виновен»: таков вердикт Советского районного суда по делу мэра Ивана Кляйна

Суд постановил: согласно решению суда, Иван Кляйн приговорен к лишению свободы на 2 года с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей. Фото: Валерий Доронин

В четверг, 30 декабря, суд огласил результаты многомесячного судебного разбирательства по делу градоначальника. Судья усмотрел нарушения Уголовного кодекса по двум статьям: превышение должностных полномочий и незаконное предпринимательство.

Добавим, что суд постановил: согласно решению суда, Иван Кляйн приговорен к лишению свободы на 2 года с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Советском районном суде зачитали приговор отстраненному мэру города Ивану Кляйну. В его отношении, судья установил злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности.