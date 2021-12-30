Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 9:50

«Виновен»: таков вердикт Советского районного суда по делу мэра Ивана Кляйна

Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу
Елена Сидорович
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд постановил: согласно решению суда, Иван Кляйн приговорен к лишению свободы на 2 года с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей. Фото: Валерий Доронин

Суд постановил: согласно решению суда, Иван Кляйн приговорен к лишению свободы на 2 года с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей. Фото: Валерий Доронин

В четверг, 30 декабря, суд огласил результаты многомесячного судебного разбирательства по делу градоначальника. Судья усмотрел нарушения Уголовного кодекса по двум статьям: превышение должностных полномочий и незаконное предпринимательство.

Добавим, что суд постановил: согласно решению суда, Иван Кляйн приговорен к лишению свободы на 2 года с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Советском районном суде зачитали приговор отстраненному мэру города Ивану Кляйну. В его отношении, судья установил злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности.