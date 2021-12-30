В Томске судья зачитывает приговор отстраненному мэру города Ивану Кляйну

Суд установил, что Кляйн, являясь главой органа местного самоуправления, дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. Фото: Валерий Доронин

В Томске в четверг, 30 декабря, в Советском районном суде зачитывают приговор отстраненному мэру города Ивану Кляйну. В его отношении, судья установил злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

- Суд установил, что Кляйн, являясь главой органа местного самоуправления, дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, - сказал судья.

Напомним, что в начале ноября 2020 года отстраненный мэр Томска был арестован по обвинению в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. По версии следствия, в 2016 году Кляйн, действуя в интересах "Томского пива", препятствовал строительству микрорайона на улице Мокрушина.

Ранее сообщалось, что в минувший понедельник, 27 декабря, Кляйн в последнем слове настаивал на своей невиновности.