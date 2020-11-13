Мэр Томска Иван Кляйн задержан правоохранительными органами

Градоначальник возглавляет администрацию Томска с 2013 года.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Томска Ивана Кляйна в пятницу, 13 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
– Мэр Томска Иван Кляйн задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщил источник, – сказано в сообщении.
Информация о задержании градоначальника сначала появилась в томских telegram-каналах, а затем – в федеральных СМИ. «Мэр Томска Иван Кляйн задержан ФСБ. Из здания администрации градоначальника утром вывели в браслетах», – сообщил telegram-канал «Наблюдатель в Томске» утром в пятницу.
По предварительным данным, Кляйн был задержан в администрации во время селекторного совещания. В региональных управлениях следственного комитета и ФСБ пока информацию не комментируют.
В октябре 2013 года Иван Кляйн был избран мэром города Томска; на выборах 9 сентября 2018 года переизбран на второй срок.
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