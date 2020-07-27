Коронавирус в Томске, последние новости на 28 июля 2020 года: число заболевших превысило 3,9 тыс. человек, томские ученые будут исследовать COVID-19

На утро 28 июля, в Томской области зафиксировано 3 926 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 54 были выявлены вчера.

Как рассказали в региональном оперштабе, среди нововыявленных заболевших у 11-ти человек диагностирована пневмония, у 23-х имеются признаки ОРВИ, у 20-ти заразившихся инфекция протекает бессимптомно. Количество жертв пандемии, к счастью, за минувшие сутки не возросло и составляет по-прежнему 30 человек.

На утро 28 июля статистика такая.Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 65-ти ранее заболевших. Таким образом, общее число томичей, выздоровевших от коронавируса, достигло 2413. В активной фазе заболевания находятся 1483 томича.

В обсерваторах, развернутых под Томском, остаются на карантине 39 постояльцев. В коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения коронавирусных пациентов, 64,1% свободных мест (вчера было больше - 65,1%). Охват тестированием составляет - 293,7 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции составляет 0,74. Напомним, на протяжении последних шести дней он ниже единицы, необходимой для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности. Данный режим действует в Томской области до 1 августа. Уже через несколько дней мы узнаем будет ли он продлен.

Наука на страже здоровья

Междисциплинарная группа ученых из Томского госуниверситета, МГУ, ВШЭ, СГУ, СибГМУ и ИПЛИТ РАН приступила к реализации масштабного проекта, который позволит получить новые фундаментальные данные о коронавирусе, сообщила вчера пресс-служба ТГУ.

- В ходе исследований специалисты выяснят факторы, обуславливающие высокую способность вируса к передаче от одного человека другому. Пока об этом есть лишь фрагментарные данные.

- Это необходимо для создания эффективных способов защиты человечества от Covid-19. Наряду с этим планируется исследовать возможность более оперативной по сравнению с лабораторными методами диагностики вирусных заболеваний с использованием методов биофотоники и искусственного интеллекта, - рассказал исполнительный директор Института биомедицины ТГУ Юрий Кистенев.

Результаты проекта будут представлены в сентябре 2022 года. Размер финансовой поддержки РФФИ на проведение исследований составит 12 миллионов рублей.

Музеи снова открыты

Вчера, 27 июля, региональный оперштаб принял решение об открытии музеев, парков аттракционов и зоопарков.

Согласно распоряжению губернатора, руководители открываемых учреждений и предприниматели, возобновляющие работу, должны направить уведомление об этом на сайт работа.томск. рф.

– Принимая решение о снятии ограничений, мы руководствуемся прежде всего эпидемической обстановкой в Томской области. Сегодня она стабильная, но все еще напряженная. Мы очень рассчитываем на неукоснительное соблюдение предпринимателями противоэпидемических требований и конечно, на ответственное поведение потребителей услуг. Эпидемия уходит, но не так быстро, как всем нам этого хочется, и беспечности быть не должно, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.