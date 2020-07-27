2020-07-27T13:19:33+03:00
Общество

Оперштаб: в Томской области открываются музеи, аттракционы и зоопарки

Учреждения, возобновляющие работу, должны направить уведомление об этом на сайт работа.томск. рф
Алина Пермякова
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Они смогут работать только при соблюдении санитарно-противоэпидемических требований.Они смогут работать только при соблюдении санитарно-противоэпидемических требований.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 27 июля, региональный оперативный штаб принял решение разрешить работу в Томской области музеям, зоопаркам и аттракционам на открытом воздухе. Музеи региона были закрыты с марта, но продолжали активно работать в разных онлайн-форматах. Теперь томичи смогут вернуться к привычным, "живым" посещениям.

Согласно распоряжению губернатора, руководители открываемых учреждений и предприниматели, возобновляющие работу, должны направить уведомление об этом на сайт работа.томск. рф. Им нужно соблюдать санитарно-противоэпидемические требования для согласования на открытие.

– Принимая решение о снятии ограничений, мы руководствуемся прежде всего эпидемической обстановкой в Томской области. Сегодня она стабильная, но все еще напряженная, с учетом неблагополучия у наших соседей. Мы очень рассчитываем на неукоснительное соблюдение предпринимателями противоэпидемических требований и конечно, на ответственное поведение потребителей услуг. Эпидемия уходит, но не так быстро, как всем нам этого хочется, и беспечности быть не должно, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Благодаря возможностям онлайн-среды музеи смогли выдержать период пандемии. Фото: из открытых источников

Благодаря возможностям онлайн-среды музеи смогли выдержать период пандемии.Фото: из открытых источников

Добавим, что согласно санитарно-противоэпидемическим требованиям, в зале музея могут одновременно находиться не более пяти человек, обязательны маски и обработка рук. При использовании аттракционов на открытом воздухе должна соблюдаться дистанция в полтора метра при рассадке и использовании кассы, обязательна бесконтактная оплата, исключены для использования надувные батуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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