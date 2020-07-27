Томские ученые вместе с коллегами выясняют, как ослабить коронавирус и защитить человечество

27 Июль 2020 2020-07-27T14:15:52+03:00

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Междисциплинарная группа ученых из Томского госуниверситета, МГУ, ВШЭ, СГУ, СибГМУ и ИПЛИТ РАН приступила к реализации масштабного проекта, который позволит получить новые фундаментальные данные о коронавирусе, сообщает пресс-служба ТГУ.

В ходе исследований специалисты выяснят факторы, обуславливающие высокую способность вируса к передаче от одного человека другому. Это необходимо для создания эффективных способов защиты человечества от Covid-19. Наряду с этим планируется исследовать возможность более оперативной по сравнению с лабораторными методами диагностики вирусных заболеваний с использованием методов биофотоники и искусственного интеллекта.

– В настоящее время известно около 40 видов из группы коронавирусов, все они имеют свои особенности. Например, MERS-CoV, который в 2012 году вызывал ближневосточный респираторный синдром, давал очень высокую смертность – около 35 процентов. Однако его способность к передаче от человека к человеку была существенно ниже, чем у Covid-19, поэтому тогда вспышка имела локальный характер, – объясняет руководитель лаборатории биофотоники, исполнительный директор Института биомедицины ТГУ Юрий Кистенев. – Коронавирус, с которым мы имеем дело сейчас, демонстрирует повышенную контагиозность. Одной из главных задач нового проекта является получение фундаментальных знаний об особенностях передачи вируса. Пока об этом есть лишь фрагментарные данные.

В рамках проекта исследователи будут изучать физические механизмы адгезии вирусной частицы – ее способности прилипать к различным поверхностям, в том числе закрепляться на поверхности клетки. После этого возбудитель проникает внутрь «мишени» и начинает свою разрушительную деятельность. Понимание механизмов адгезии Covid-19 позволит предложить пути ослабления этой способности и выстроить эффективную систему защиты людей.

Поиском специфических маркеров ученые займутся на втором этапе проекта. Инструментами для выявления индикаторов Covid-19 выступят методы спектроскопии комбинационного рассеяния, терагерцовой и инфракрасной спектроскопии.

Работать над решением этих и ряда других фундаментальных задач ученые будут в течение двух лет. Результаты проекта они представят в сентябре 2022 года. Размер финансовой поддержки РФФИ на проведение исследований составит 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU