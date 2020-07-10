Коронавирус в Томске, последние новости на 11 июля 2020 года: в областной столице и на периферии несколько новых очагов, в обсерваторах стало больше постояльцев

На утро 11 июля в Томской области подтверждено 2846 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них сразу 75 выявлены вчера. Это рекордный показатель за минувшую неделю.

Из нововыявленных зараженных 26 человек переносят коронавирус бессимптомно, у 15 имеются признаки ОРВИ, у 34 диагностирована пневмония.

- Продолжают выявляться заболевшие из числа контактных по зафиксированным ранее очагам — НИИ, предприятия в Томском районе и Томске и другие организации. Также установлены новые очаги — несколько служб и администрация одного из районов области, сотрудники и пациенты районной больницы другого муниципалитета, - прокомментировал Иван Деев, замруководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике.

Число заболевших в регионе приближается к 3 000.Фото: из открытых источников

В обсерваторах под Томском на двухнедельном карантине находятся 60 жителей региона(пару дней назад вынужденных постояльцев в обсерваторах было 46).

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 42 человек. Таким образом, количество томичей, победивших "корону", достигло 1613 человек.

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 58,1 % мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 259,9 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции равен 0,98. Несмотря на то, что все ключевые показатели, позволяют перейти к снятию основных ограничений, 10 июля губернатор региона продлил действие режима повышенной готовности до 1 августа.

- К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг. Я не могу позволить себе быть популистом, потому что отвечаю за жизнь и здоровье миллиона человек, - подчеркнул глава региона.

Очаг «короны» в общежитии ТПУ

В общежитии ТПУ по ул. Вершинина, 39-а, выявлен бытовой очаг коронавирусной инфекции.

- На данный момент в нассчитывается четыре подтвержденных случая. Все заболевшие госпитализированы, находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме. Вся информация, списки контактных переданы в Роспотребнадзор. Получено предписание о том, что восемь человек из близкого круга контактных лиц будут помещены в обсерватор, - сообщила пресс-служба вуза.

В общежитии ТПУ заболели 4 студента.Фото: из открытых источников

Также в июне были получены положительные тесты у четырех сотрудников ТПУ. Сейчас двое уже выздоровели, еще двое проходят амбулаторное лечение.

Скандал и новое назначение в облздраве

Губернатор Сергей Жвачкин назначил новым начальником департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, который ранее работал замруководителя данного департамента.

Предыдущий начальник облздрава Александр Холопов был освобожден от должности 9 июля. Одной из основных причин увольнения послужила скандальная ситуация, связанная с работой одного из городских моргов, куда поступают тела пациентов из «ковидариев».

Новым начальником облздрава стал Сергей Дмитриев.Фото: из открытых источников

В Северске 160 заболевших

- На территории Северска выявлено 160 случаев заболеваний COVID-19, выздоровевших 68, госпитализировано 25, 67 пациентов получают лечение амбулаторно в домашних условиях, - сообщила администрация закрытого города.

Также добавляется, что 58% от числа заболевших составляют женщины, и 42% - мужчины. Среди выявленных случаев: 10, 6% приходится на детей и подростков до 18 лет; 16, 8% на лиц в возрасте от 50 до 59 лет; 22,5% - на граждан от 60 лет и старше. Больше половины заболевших ( 50,6%) –это северчане от 19 до 49 лет.