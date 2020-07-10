2020-07-10T11:51:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима повышенной готовности в Томской области 2020 в связи с коронавирусом: ограничения останутся в силе до 1 августа

Губернатор продлил режим повышенной готовности в Томской области до 1 августа 2020 года из-за неблагополучной эпидситуации по коронавирусу
Алиса Селезнева
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Губернатор: "Я не могу позволить себе быть популистом, потому что отвечаю за жизнь и здоровье миллиона человек".Губернатор: "Я не могу позволить себе быть популистом, потому что отвечаю за жизнь и здоровье миллиона человек".Фото: из открытых источников
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В пятницу, 10 июля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим повышенной готовности регионе до 1 августа, - сообщает пресс-служба областного «Белого дома».

Напомним, впервые данный режим, накладывающий ограничения на работу сферы услуг и запрет на проведение массовых мероприятий, был введен 18 марта. Затем он несколько раз продлевался. Последний раз власти пролонгировали его две недели назад - на срок до 10 июля, то есть до сегодняшнего дня.

- К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг. Режим продлен до 1 августа. Действуют все введенные ранее ограничения, до 1 августа мы не сможем проводить никаких массовых мероприятий. Я не могу позволить себе быть популистом, потому что отвечаю за жизнь и здоровье миллиона человек, - цитируется пресс-службой глава региона.

Другого пути нет

-Каждый день оперштаб получает информацию о десятках новых случаев заражения. Причем сегодня это не завозные случаи, а семейные и бытовые очаги. К сожалению, люди устали, мы теряем страх перед болезнью, но она не отступает. Понимаю, очень тяжело соблюдать социальную дистанцию, обязательный масочный режим в общественном транспорте и магазинах, но если мы хотим остановить эпидемию, другого пути у нас нет!, - убежден Сергей Жвачкин.

Губернатор также в очередной раз напомнил, что людям в возрасте 65+ нужно соблюдать предельную осторожность. Для тех из них, кто работает, будет действовать автоматическое продление больничных листов при обращении работодателя в Фонд социального страхования.

На низком старте

Глава региона дал поручение департаменту потребительского рынка и департаменту по молодёжной политике, физкультуре и спорту «находиться на низком старте», чтобы учреждения этих сфер были готовы открыться сразу, как только позволит эпидситуация. Для этого необходимо детально проработать и согласовать все нюансы работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

- Если эпидобстановка будет стабильной, мы примем решение сначала открыть летние веранды и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-клубы. Но собственники этих учреждений должны взять на себя ответственность в письменном виде и быть полностью готовы работать в новых условиях, с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора, - резюмировал руководитель Томской области.

Власти рекомендуют томскому общепиту находиться "на низком старте" и проработать все нюансы работы после открытия. Фото: из открытых источников

Власти рекомендуют томскому общепиту находиться "на низком старте" и проработать все нюансы работы после открытия.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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