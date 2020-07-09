Губернатор Сергей Жвачкин уволил начальника облздрава из-за скандала с моргом

9 Июль 2020 2020-07-09T17:05:34+03:00

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Губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции, принял решение освободить от должности начальника департамента здравоохранения Александра Холопова, - сообщила в четверг вечером пресс-служба обладминистрации.

- Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Для этого cоздана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу. Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?!, - выразил свое возмущение глава региона.

- Комиссия даст свою оценку, но за организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля я принимаю решение уже сейчас: освободить от занимаемой должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова, - сказал Сергей Жвачкин.

Он также дал распоряжение в суточный срок в медучреждении установить жесткий пропускной режим, а затем оборудовать системой видеонаблюдения.

- Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников,. – подчеркнул губернатор.

Контроль за исполнением поручения он возложил на своего заместителя по социальной политике Ивана Деева.

Напомним, 6 июля "МК в Томске" опубликовал фотографии, сделанные, по утверждению издания, в морге, расположенном рядом с горбольницей N3. На кадрах видны многочисленные черные мешки, на некоторых присутствуют бирки с надписью COVID.

Одна из фотографий морга, опубликованная "МК в Томске".Фото: из открытых источников

На следующий день на официальной странице оперштаба в соцсети "Вконтакте" появился комментарий и. о. начальника ОГБУЗ "Патологоанотамическое бюро" Павла Горха, который назвал "информацию , опубликованную "МК вТомске" не соответствующей действительности". Вскоре в комментариях под постом журналисты "МК в Томске" опубликовали ссылку на фото из данного морга, где отчетливо видны человеческие тела. После этого облздрав инициировал внеплановую проверку морга и выявил в его работе ряд нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU