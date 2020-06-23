Коронавирус в Томске, последние новости на 23 июня 2020 года: число заболевших растет, режим ограничений снова продлен

На утро 23 июня в Томской области зарегистрировано 1785 случаев заражения коронавирусом. Из них 60 выявлено вчера.

У 44-х человек из нововыявленных, то есть у 73%, COVID-инфекция протекает бессимптомно, они находятся дома, под наблюдением медиков. У пятнадцати имеются признаки ОРВИ, у одного –пневмония, поэтому они госпитализированы в стационары.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление еще четырех человек. Всего с начала пандемии переболел и победил коронавирус 791 житель региона.

В обсерваторах на двухнедельном карантине находятся 15 человек, прибывших из-за границы и российских регионов с неблагополучной эпидситуацией.

Новые случаи смерти COVID-пациентов, к счастью, не зафиксированы. На сегодняшний день их по-прежнему 14. Напомним, последние летальные исходы были зарегистрированы среди томичей, заболевших коронавирусом, в конце мая.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 154,5 человека, что соответствует седьмому месту в Сибирском федеральном округе и 65-му в России.

Из коечного фонда, развернутого для коронавирусных больных, свободными остаются 60,9 % мест, охват тестирования - 265 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции (соотношение заболевших за предыдущие четыре дня к числу заболевших за последующие четыре дня) понизился до 1,09 . Напомним, по требованиям Роспотребнадзора, для перехода на первый этап снятия ограничений этот параметр должен быть ниже 1,0, для второго — ниже 0,8, третьего этапа, когда открываются все заведения и организации— ниже 0,5.

Сидим дома снова

22 июня губернатор Сергей Жвачкин продлил действие режима повышенной готовности в регионе до 10 июля.

- Эпидемическая ситуация такова, что мы продляем действующий режим ограничений до 10 июля. Такие режимы продолжают действовать почти во всех 85-ти областях и республиках нашей страны. И это не прихоть власти, не слепое следование рекомендациям Роспотребнадзора – это наша ответственность за жизнь и здоровье людей, - объяснил глава региона свое решение в своем очередном телеобращении к томичам.

Губернатор продлил режим повышенной готовности до 10 июля.Фото: из открытых источников

Примета пандемии – «удаленка»

Свыше 4 126 предприятий и компаний Томской области представили через портал «Работа в России» сведения о численности работников и изменениях в своей организационной структуре. В общей сложности, данные содержат информацию о 278 192 сотрудниках (54,7 % от занятых в экономике региона).

Согласно полученным от томских работодателей сведеньям, 33 085 сотрудников в настоящее время переведены на удаленный режим работы, 3 684 заняты неполное рабочее время, 4 951 находится в вынужденном простое, в отпуск без сохранения зарплаты направлен 161 работник.