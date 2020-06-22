Сидим дома: режим повышенной готовности в Томской области продлен до 10 июля

Сегодня, 22 июня, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции, принял решение продлить действующий в регионе режим повышенной готовности до 10 июля. Напомним, соответсвующим распоряжением губернатора, данный режим был впервые введен 31 марта, а затем продлевался несколько раз. 23 июня истекал срок очередной пролонгации ограничительных мер, и многие томичи надеялись на их отмену. Однако эпидемиологическая обстановка снова не позволила это сделать.

- Эпидемическая ситуация такова, что мы продляем действующий режим ограничений до 10 июля. Такие режимы продолжают действовать почти во всех 85-ти областях и республиках нашей страны. И это не прихоть власти, не слепое следование рекомендациям Роспотребнадзора – это наша ответственность за жизнь и здоровье людей, - объяснил глава региона в своем сегодняшнем обращении к томичам.

Он подчеркнул, что благодаря своевременным мерам, героизму врачей и бдительности правоохранительных органов, достаточному финансированию на разворачивание коечного фонда, средства защиты, лучшие медикаменты – Томская область находится в двадцатке регионов страны с наименьшим показателем заболеваемости. Но все же угроза пока еще окончательно не миновала. И поэтому, по словам губернатора, пока не представляется возможным открытие кафе и ресторанов, спортклубов и фитнес-центров, кинотеатров, музеев, библиотек.

До 10 июля томские кафе и рестораны не смогут открыться для приема посетителей.Фото: из открытых источников

Каждый руководитель- в ответе

В своем обращении глава региона также прокомментировал ситуацию по крупным очагам, о выявлении которых сообщалось на минувшей неделе.

- Как я и обещал, мы нарастили тестирование. В том числе благодаря ему на прошлой неделе мы вовремя обнаружили и локализовали крупные очаги в Томской области, в частности, на производственных предприятиях в Асиновском и Томском районах. Благодаря слаженной работе эпидемиологов и активной позиции руководителей, эти предприятия даже не пришлось закрывать (в отличие, скажем, от Центрального рынка). После дезинфекции они продолжили работать. Но в этой связи я хочу обратиться к другим руководителям: помните, вы несёте ответственность за здоровье работающих и должны выполнять все санитарно-эпидемические требования, не утаивать, а вовремя сообщать о заболевших работниках в Роспотребнадзор. И от вас тоже сегодня зависит, когда откроются закрытые предприятия. Потому что уровень заболеваемости является сегодня главным критерием при принятии решения о снятии ограничений, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Цена беспечности

В очередной раз руководитель региона также напомнил рядовым жителям Томской области об их личной ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих.

- Подавляющее большинство из вас соблюдают масочный режим в общественном транспорте, в торговых центрах, на почте, в МФЦ, других закрытых и людных местах. Многие даже носят маски на улицах, хотя это и не требуется. А тех, кто масок в транспорте и в магазинах не носит, хочу предостеречь: вы не только рискуете получить штрафы за нарушения режима - вы рискуете заразиться сами и заразить своих близких. Подумайте, чего может стоить ваша беспечность! Наша общая задача в ближайшие дни – начать постепенно открывать целые сферы, закрытые с конца марта. Мы уверенно идём к этой цели. Давайте все вместе ускорим это время, это в силах каждого из нас, - призвал губернатор.

Многие томичи уже привыкли работать дома, а не в офисе.Фото: Из открытых источников

Безопаснее, чем в маршрутке или в магазине

Финальную часть своего обращения Сергей Жвачкин посвятил главному политическому событию предстоящих дней – голосованию по поправкам в Конституцию. Напомним, оно стартует уже в этот четверг, 25 июня, и завершится в следующую среду, 1 июля. В любой из семи дней с восьми утра до восьми вечера каждый гражданин России сможет реализовать своё конституционное право.

- Учитывая всё ещё напряжённую эпидемическую обстановку, мы приняли беспрецедентные меры обеспечения безопасности для участников и организаторов голосования. Каждый избиратель может проголосовать и на избирательном участке, или у дверей своей квартиры. Каждый избиратель бесплатно получит индивидуальные маску, перчатки, ручку. Всем будет измеряться температура, отслеживаться соблюдение социальной дистанции. Всё это делается, чтобы каждый избиратель чувствовал себя абсолютно защищённым. Я хочу ответственно сказать: уровень безопасности на избирательных участках будет точно выше, чем в любом магазине и в любой маршрутке. Над этим работают и за это несут ответственность тысячи людей. Голосования сегодня проходят во всём мире – прошли выборы во Франции и Южной Корее, за рубежом они идут и сейчас. Но нигде государства не вкладывают такие средства в безопасность избирателей, как в России, - подчеркнул томский губернатор, завершив свой спич пожеланием здоровья всем землякам.