2020-06-22T10:16:56+03:00
Коронавирус Covid-19

И офис, и дом: 33 тыс. жителей Томской области из-за коронавируса сейчас работают на «удаленке»

В отпуск без сохранения заработной платы направлен 161 человек
Алиса Селезнева
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Работать в удаленном режиме понравилось не всем...Работать в удаленном режиме понравилось не всем...Фото: из открытых источников
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На 22 июня 4 126 предприятий и компаний Томской области представили через портал «Работа в России» сведения о планируемых изменениях в своей организационной и штатных структурах. В общей сложности, данные содержат информацию о 278 192 сотрудниках (54,7 % от занятых в экономике региона), сообщила в понедельник пресс-служба обладминистрации.

Согласно полученным от томских работодателей данным, 33 085 сотрудников в настоящее время переведены на удаленный режим работы, 3 684 заняты неполное рабочее время, 4 951 находится в вынужденном простое, в отпуск без сохранения зарплаты направлен 161 работник.

- Унифицированный инструмент сбора информации от работодателей начал действовать на платформе портала «Работа в России» с 2020 года. В режиме онлайн мы видим, как меняются планы предприятий, какой режим занятости у сотрудников, а значит, имеем возможность своевременно предложить организациям меры поддержки, направленные на снижение напряженности на рынке труда, — пояснила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Она также отметила, что наибольшее количество личных кабинетов на портале «Работа в России», через которые подается отчетность о работниках, зарегистрировали предприятия оптовой и розничной торговли, образовательные организации, обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства и сферы общепита Томской области.

На платформе работодатели могут размещать свои вакансии и получить прямой доступ к базе резюме соискателей. Сейчас в ней 14 899 резюме от томичей, ищущих работу или желающих поменять уже имеющуюся.

Ранее мы сообщали, что безработица в Томской области в период пандемии выросла в 2,5 раза –до 15,17 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы по региону составил 2,8% экономически активного населения (на 1 января 2020 года – 1,1%). Наибольший прирост был зафиксирован в Томске (в 4,5 раза), Асиновском районе (в 3,8 раза) и Стрежевом (в 3,2 раза).

ИСТОЧНИК KP.RU

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