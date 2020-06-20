2020-06-20T17:08:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 21 июня 2020 года: новый «ковидарий» принял первых пациентов, антитела к COVID-19 выявлены у 95% переболевших томичей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 21 июня 2020 года
Алиса Селезнева
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Свыше трех тысяч томских медиков протестированы на антитела к COVID-19.Свыше трех тысяч томских медиков протестированы на антитела к COVID-19.Фото: из открытых источников
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На утро 21 июня в Томской области зафиксировано 1667 случаев заражения коронавирусом, из них 69 выявлено вчера.

У 33-х из 69 нововыявленных зараженных COVID -19 протекает бессимптомно, они изолированы в домашних условиях под контролем медиков. 17 пациентов с признаками ОРВИ и 19 с пневмонией госпитализированы. Всего в активной фазе заболевания сейчас находятся 874 жителя региона, из них 492 человека находятся в медицинских стационарах . Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за сутки выздоровление еще 29 томичей. Общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 779 человек. К сожалению, их пока меньше, чем заболевших коронавирусом.

Последние три дня существенно увеличили коэффициент распространения инфекции (соотношение заболевших, выявленных за четыре дня к последующим четырем дням) в Томской области: на сегодня он достиг 1,43. В начале недели он составлял 1, 03. Напомним, для ослабления режима самоизоляции показатель должен быть не выше единицы.

Показатель свободного коечного фонда в Томской области составляет 62,7% (при необходимом минимуме 50%), охват населения тестированием – 271,78 человека на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Таким образом, в данный момент коэффициент распространения инфекции остается единственным препятствием для возвращения томичей к нормальной жизни: с открытыми кафе, детскими садами, фитнес-залами и т.д.

По заболеваемости на 100 тыс. населения регион занимает 70-е место в России и седьмое в СФО.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 14 томичей.

Новый «ковидарий»

20 июня начал принимать пациентов еще один респираторный госпиталь, развернутый на базе Томской районной больницы. Здесь будут проходить лечение пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, болезнь которых протекает в легкой форме или находится в завершающей стадии.

- Это даст возможность разгрузить инфекционные стационары медико-санитарной части № 2 и СибГМУ, увеличить места для «сортировочной» зоны медсанчасти № 2, - пояснил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Новый госпиталь рассчитан на 200 мест.

Новый респираторный госпиталь открыт на базе Томской районной больницы. Фото: из открытых источников

Новый респираторный госпиталь открыт на базе Томской районной больницы.Фото: из открытых источников

Антитела почти у 100%

В течение двух последних недель в регионе проводилось массовое тестирование пациентов, выписанных из Респираторных госпиталей и медицинских работников на антитела к коронавирусу.

В общей сложности, анализы были взяты у 100 пациентов и 3309 медицинских работников.

- У 95-ти из 100 человек, переболевших коронавирусом, выявлены антитела к COVID-19. В то же время выяснилось, что антитела есть только у 56 человек из обследованного медперсонала врачей (1,7%), - сообщили представители регионального оперативного штаба.

Медики Томской РБ ранее несли дежурство в обсерваторах. фото: группа ТРБ ("Вконтакте) Фото: из открытых источников

Медики Томской РБ ранее несли дежурство в обсерваторах. фото: группа ТРБ ("Вконтакте)Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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