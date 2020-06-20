2020-06-20T06:25:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти 100% переболевших COVID-19 жителей Томской области имеют антитела

Это показали результаты тестов по итогам лечения
ИГОРЬ ТЮРИН
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Переболевшие коронавирусом томичи активно вырабатывают антителаПереболевшие коронавирусом томичи активно вырабатывают антителаФото: из открытых источников
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У 95 из 100 человек, переболевших коронавирусом и выписанных из респираторных госпиталей Томской области, выявлены антитела к COVID-19. Это показали результаты сделанных тестов.

В то же время выяснилось, что антитела есть только у 56 человек из 3309 обследованных врачей (1,7%), сообщают представители регионального оперативного штаба.

По информации на начало июня, почти 700 медработников региона прошли тестирование на наличие антител к COVID-19. Положительный результат тесты показали только у 1% обследованных.

Тестирование продолжается. Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области вырос до 1,22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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