Коронавирус в Томске, последние новости на 7 июня 2020 года: выявлено сразу 54 новых случая заражения, общее число заболевших перевалило за 900 человек

На 7 июня в Томской области подтверждено 922 случая заражения новым коронавирусом, из них 54 выявлены за минувшие сутки.

У 23 человек из нововыявленных носителей коронавируса болезнь протекает бессимптомно. 31 пациент с клиническими проявлениями госпитализирован в инфекционное отделение больницы №3 и респираторные госпитали на базе МСЧ-2 и клиник СибГМУ

У 25-ти человек установлены источники заражения, по остальным случаям продолжается эпидемиологическое расследование.

На 7 июня в стационарах проходит лечение 351 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся двенадцать человек: семь подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, три на неинвазивной), еще пять на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 117 человек.

Всего в регионе проведено 78 874 теста. Таким образом, охват тестированием составляет 229,7 человек на 100 тысяч населения: этот показатель более чем в два раза превышает установленный норматив (110 человек на 100 тысяч населения) для снятия ограничений третьего (основного) этапа ограничений.

Напомним, поэтапное снятие ограничений возможно при выполнении трех ключевых параметров: проведения достаточного количества тестов, наличия свободного коечного фонда, коэффициента распространения инфекции.

По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область входит в десятку самых благополучных: находится на 76-м месте из 85, среди регионов Сибирского федерального округа занимает восьмое.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрированы 922 случая заболевания коронавирусом: 468 человек находятся на лечении (351 в стационарах, 117 на самоизоляции), 440 выздоровели, 14 умерли.

Число заболевших приближается к тысяче.Фото: из открытых источников

Помощь для пострадавших от пандемии

Из- за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие томские семьи оказались в тяжелой ситуации. Мэрия Томска выделила дополнительный миллион рублей для помощи особо нуждающимся. Томичи, нуждающиеся в приобретении предметов личной гигиены (маски, перчатки, антисептики), продуктов питания, медикаментов и прохождения лечения могут обратиться в управление социальной политики администрации Томска. Обратившийся должен представить письменное заявление с подробным описанием причины предоставления срочной помощи, паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер счета и реквизиты банка.

День города в Интернете

7 июня Томск отмечает День города. Из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции праздник в этом году пройдет без традиционных массовых мероприятий в излюбленных местах отдыха горожан. Взамен этого местные учреждения культуры поздравят и порадуют земляков насыщенной программой событий на своих площадках в Интернете

Например, музей истории Томска в День города проведет на своей странице в «Вконтакте» видеоэкскурсию о томских легендах и загадках. Ее гости "прогуляются" по томским улицам вместе с живым символом города - пони.