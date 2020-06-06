2020-06-06T05:28:59+03:00
Общество

День города во время коронавируса: Томск празднует онлайн

Горожан ждут виртуальные экскурсии, квизы и концерты
Алиса Селезнева
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В этом году День города пройдет без уличных концертов.В этом году День города пройдет без уличных концертов.Фото: из открытых источников
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7 июня Томск отмечает День города. Из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции праздник в этом году пройдет без традиционных массовых мероприятий в излюбленных местах отдыха горожан. Взамен этого местные учреждения культуры поздравят и порадуют земляков насыщенной программой событий на своих площадках в Интернете. Выбираем : что посмотреть и послушать в предстоящие выходные.

Гуляем по городу - прямо с дивана

Музей истории Томска в День города проведет на своей странице в «Вконтакте» видеоэкскурсию о томских легендах и загадках. Ее гости "прогуляются" по томским улицам вместе с живым символом города - пони. Присоединиться можно здесь

Виртуальное путешествие по улочкам Сибирских Афин «Город узоров, домов ,красоты» 7-10 июня пройдет в аккаунтах муниципальной библиотечной сети. Прогуляться, не покидая дивана, можно по ссылке

Библиотека «Алые паруса» 7 июня в 12 часов тоже ждет томичей на онлайн экскурсию по родному городу «О старом по-новому».

Музей истории Томска подготовил видеоэкскурсии, рассказывающие о прошлом города. Фото: Из открытых источников

Музей истории Томска подготовил видеоэкскурсии, рассказывающие о прошлом города.Фото: Из открытых источников

Проверяем знания

Библиотека «Дом семьи» 7 июня в 13 часов приглашает школьников на увлекательную викторину «Уроки Деда краеведа». Она начнется 7 июня в 13 часов здесь.

В этот же день, в 14 часов, все желающие смогут проверить свои знания о Томске , сыграв в Аэлитный Quiz-Art «Город 70»

8 июня библиотека «Маяк» приглашает юных эрудитов на онлайн –игру «Верю-не верю», где им предстоит выяснить какие факты о Томске являются правдой, а какие выдумкой. Вход на мероприятие тут

Викторину «Знакомый Томск», посвященную Дню города, проведет 7 июня Дом культуры «Томский Перекресток»

О Томске – в музыке и красках

Зрелищный центр «Аэлита» в качестве подарка землякам в День города покажет шоу ретро-песен на жестовом языке "Нотки любви" от инклюзивного театра «Индиго». В нем работают глухие и слабослышащие актеры, получившие специализированное профессиональное образование. «Нотки любви» - спектакль о любви и чувствах, исполненный в танцах, пластических этюдах, с применением театральных эффектов и песен на жестовом языке. Трансляция начнется в 18.00 здесь

7 июня любимый город поздравят продолжительным онлайн –концертом музыканты и певцы Дворца культуры «Концертно-творческое объединение» г. Томска. Их выступления можно посмотреть здесь:

В День города воспитанники художественной школы №2 развернут уличную арт-галерею «Цвет города». Полюбоваться картинами можно будет по адресу ул. Красноармейская, 119.

Также, по традиции, в День города в муниципальном электротранспорте для пассажиров будут звучать аудиоэкскурсии, рассказывающие о томских достопримечательностях.

Для любителей фотографии подготовлены две выставки: фоторепортаж "Любимый уголок Томска" об Академгородке и экспозиция снимков концерта ко Дню города-2019.

В каком бы формате ни проводился праздник, томичи любят родной город. Фото: из открытых источников

В каком бы формате ни проводился праздник, томичи любят родной город.Фото: из открытых источников

Подробная программа празднования выложена на сайте мэрии, в разделе "День города".

ИСТОЧНИК KP.RU

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