Свыше 100 томских семей получили материальную поддержку из городского бюджета

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:05:27+03:00

В трудные времена власть помогает малоимущим и многодетным Фото: из открытых источников

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Управление социальной политики Томска в период ограничительных мер продолжает вести прием населения и оказание помощи нуждающимся томичам по предварительной записи. За время самоизоляции 119 томских семей получили материальную поддержку из городского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 104 томские семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь. Из бюджета Томска им была оказана помощь на общую сумму 824,6 тыс.руб.

Еще 15 семей обратились за оказанием срочной единовременной материальной помощи. Все заявители получили необходимую поддержку на общую сумму 111,6 тыс.руб. Размер такого вида помощи определяется комиссией в индивидуальном порядке и не может превышать однократного размера величины прожиточного минимума.

Учитывая непростую экономическую ситуацию, по поручению мэра, объем средств на социальную поддержку населению был увеличен. Муниципалитет изыскал дополнительно 1 млн. руб. на выплаты единовременной материальной помощи.

Томичи, нуждающиеся в приобретении предметов личной гигиены (маски, перчатки, антисептики), продуктов питания, медикаментов и прохождения лечения могут обратиться в управление социальной политики администрации Томска. Обратившийся должен представить письменное заявление с подробным описанием причины предоставления срочной помощи, паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер счета и реквизиты банка.

ИСТОЧНИК KP.RU