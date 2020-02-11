«Томское застолье» в «Комсомольской правде»: мы любим дарить подарки!

«Вкусный» конкурс «Томское застолье», который собрал на сайте «Комсомолки» множество интересных рецептов, завершен. Редакция «Комсомольской правды в Томске» с удовольствием вручила подарки победителям от спонсоров проекта.

Дорогие наши друзья, не передать, с каким интересом мы читали все присланные вами рецепты, даже что-то пробовали приготовить, и небезуспешно!

Для тех, кто не попал в список победителей, утешительным призом является тот факт, что их рецепты размещены в разделе «Томское застолье» на постоянное хранение для всеобщего использования. Ваш опыт пригодится будущим поколениям хозяек!

Жанне Леоненко (справа) за рецепт сбитня из брусники вручили сертификат на отличный ужин в трактире «Заречный».

Победители конкурса «Томское застолье» проекта «Новый год 2020» получили полезные и приятные призы:

Генеральный спонсор нашего конкурса стоматологическая клиника «Фокус» оценила рецепт салата «Грибная фантазия» от Ольги Гринь, которая получила постоянную карту скидок на процедуры лечения, удаления и профессиональной гигиены зубов. «Комсомолка» тоже считает, что хорошая хозяйка должна быть здоровой и «зубастой» в хорошем смысле этого слова.

Екатерине Аношкиной (оригинальный рецепт торта «Рыжик» для тех, кто не пасует перед трудностями) и Дарье Асаевой (уникальный мясной салат с сибирской ягодой) мы вручили сертификаты на профессиональную консультацию специалистов Центра ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном – Томск». Как считают врачи и корреспонденты «Комсомолки» настоящая женщина должна следить за своим здоровьем в любом возрасте.

Каждому свое! Редактор сайта «Комсомолки» Елена Реутова (справа) вручила: для комфорта ног - ортопедические стельки от салона «Атлетика» Алевтине Дегтяревой (в центре), а для здоровья зубов – карту скидок от клиники «Фокус» Ольге Гринь.

Алевтину Дегтяреву, приславшую нам сразу несколько рецептов потрясающе вкусных мясных блюд, (проверено «Комсомолкой»!), порадовал ортопедический салон «Атлетика», в качестве приза предоставившего

ортопедические спортивные стельки Comforma sport active. Они предназначены как для повышенных нагрузок и занятий спортом, так и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. В-общем, за продуктами теперь будет ходить очень легко!

Жанна Леоненко (предложившая старинный, но, увы, забытый рецепт сбитня из брусники), сможет угостить своих друзей блюдами настоящей русской кухни, воспользовавшись подарочным сертификатом трактира «Заречный».

Кроме того, все участники конкурса получили наборы для запекания из кинетического пластилина Zephyr от компании «Новая химия»: теперь они могут развивать свои творческие способности самостоятельно, а также вместе со своими детьми и внуками – такая разная по возрасту наша аудитория!

Наш редактор по секрету сообщает победителю конкурса Дарье Асаевой (справа), что и сама не прочь полепить из пластилина Zephyr.

Друзья «Томского застолья» - наши друзья!

Генеральным спонсором проекта «Новый год 2020» и конкурса «Томское застолье» томской «Комсомолки» является стоматологическая клиника «Фокус». И отнюдь не случайно. Всестороння забота о здоровье и настроении пациента – основной принцип этого учреждения, которому в 2020-м исполнится 15 лет! О дружеских советах, рекомендациях и предложениях специалистов «Фокуса»…, о том, какие продукты нужно употреблять в пищу, чтобы зубы и десны оставались здоровыми читайте в разделе проекта «Будьте здоровы!»…

Спонсоры и поставщики здоровых новостей и свежих рецептов проекта «Новый год 2020» «Комсомольской Правды. Томск»

Центр ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном – Томск». О возможности пройти ЭКО по ОМС в наступившем году читайте в разделе проекта «Будьте здоровы!»…

Ортопедический салон «Атлетика». О самых полезных и нужных вещах, которые каждый день держат нас в тонусе, добавляют красоты, молодости, комфорта и хорошего самочувствия читайте в разделе проекта «Лучшие подарки в Томске»…

Компания «Новая химия». Об уникальной разработке томских ученых для детского творчества, кинетическом пластилине нового поколения Zephyr читайте в разделе проекта «Лучшие подарки в Томске»…

Юлия Иванова