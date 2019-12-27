Подарки от «Атлетики» - для тонуса, красоты и здоровья

Себе и близким. Только для этого вам, по секрету, нужно будет узнать некоторые размеры одариваемого.

О самых полезных и нужных вещах, которые каждый день держат нас в тонусе, добавляют красоты, молодости, комфорта и хорошего самочувствия, рассказывает консультант ортопедического салона «Атлетика» Ольга Макушева.

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Для спокойного сна

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Самый достойный подарок, который вы можете сделать любимому человеку в преддверии стремительного года Белой Металлической Крысы - обеспечить ему хороший и спокойный сон. Ну, а если времени для сна у него нет, – хотя бы кратковременный отдых. Для этого вы должны вручить ему … специальную подушку!

В ортопедическом салоне «Атлетика» вам расскажут о подушках все. Во-первых, существуют специальные ортопедические подушки, гарантирующие здоровый сон всю ночь. Они сделаны из суперсовременных природных материалов (обеспечивают «правильное» положение шеи, восстанавливают объем, гипоаллергенны, долговечны и пр. ). Но, при выборе такого подарка консультант спросит у вас… размер высоты шеи (в смысле, люди бывают разных габаритов и каждому нужна подушка индивидуальных размеров).

Для беременных и молодых мам также есть специальные подушки (даже не подушки, а огромные удобные приспособления, принимающие форму тела женщины и младенца в любом положении).

Подушка для будущих мамочек – это ее помощник и после родов. К примеру, она может служить отличной защитой младенца от падения с кровати, где они с мамой спят, или мягким ограждением на полу, где он начал делать первые шаги.

Ну и, наконец, специальные подушки необходимы тем, кто часами сидит за компьютером или путешествует в самолетах, поездах, автомобилях...

В-общем, если вы, действительно, хотите сделать человеку приятное – подарите ему подушку!

Для комфорта тела.

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Друзья оценят, если вы, заботясь об их самочувствии, подарите им массажер: деревянный, полимерный или игольчатый, из медицинского сплава (к примеру, «ежик» для массирования ладоней, «коврик» для спины или ступней и пр.).

В рейтинг полезных подарков для здоровья мы зачислили также пояса из собачьей шерсти, гимнастический мяч, шейкер для взбивания протеиновых коктейлей или смеси для блинчиков (показан не только спортсменам, но и людям в возрасте, страдающих анемией, авитаминозом и пр.)

Для удобства ножек

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Идеальным подарком для жены, бабушки, тещи станут ортопедические или массажные тапочки-релакс. Первые имеют свойства ортопедической диабетической обуви (профессионально рассчитанный подъем ступни), только в «домашнем» исполнении, у вторых в подошве расположены специальные шарики из полимерных материалов, способствующие общему массажу ступней при ходьбе. И те, и другие обладают лечебным и расслабляющим эффектом. Нужно только узнать точный размер ног одариваемого – и благодарности его не будет границ!

Ботиночки

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Дарить удобную обувь лучше, конечно, в присутствии одариваемого. Особенно, если это ребенок.

Дарить ортопедическую обувь в наше время означает оказывать человеку особое внимание и заботу о его здоровье. Даже, если ноги у него здоровые, но он, к примеру, большую часть времени проводит стоя. Ортопедическая обувь не просто удобна, она осуществляет профилактику и лечение многих заболеваний, снижает давление на стопы, обеспечивает правильное кровоснабжение, комфорт и удобство, защищает от травм. Показана к применению людям с анатомическими изменениями стоп: «вальгусной постановкой», при продольном или поперечном плоскостопии, при наличии «пяточных шпор», натоптышей, деформации пальцев, разных размерах стоп, «слоновости», подагре, полиартрите.

Получается, что, с учетом стоимости лекарств от постоянных болей в ногах, куда дешевле покупать «правильную» обувь для определенного возраста.

Что касается детской ортопедической обуви, то сегодня ее, для профилактики различных заболеваний, лучше приобретать чуть ли не с младенческого возраста. В салоне «Атлетика» такая обувь представлена с 18 по 38 размеры! И, кстати, цена на ортообувь в салоне, при отличном дизайне, порой ниже стоимости модельных ботиночек в обычных обувных.

Так что просто потратьте час своего драгоценного времени и привезите драгоценного для вас человека в салон «Атлетика».

Для справки: ортопедическая диабетическая обувь называется так потому, что имеет специальную конфигурацию для диабетиков или страдающих избыточным весом: при ходьбе в ней не нарушается микроциркуляция крови. Такая обувь имеет широкий высокий носок и 3 ортопедические стельки, позволяющие регулировать высоту подъема стопы.

Стельки

Кто сказал, что стельки не могут быть подарком?! Очень даже могут, если они ортопедические или массажные. В «Атлетике» можно приобрести специальные стельки, подпяточники и разгружающие приспособления из различных материалов: кожи и натурального меха, медицинского текстиля или силикона. Представляете, ваша бабушка все время жалуется на неудобные сапоги, ботинки или старые валенки… А тут вы ей, в новогоднюю ночь: «Бабуля, а ну-ка, впрыгни в обувку! Как самочувствие?!»

Словом, не забывайте о своем здоровье, берегите друзей и близких!

Ортопедический салон «Атлетика»

ул. Красноармейская, 135 (у площади Южной),

справки по телефону

8(3822) 48-16-18

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«Вкусный» и простой рецепт блинчиков от консультанта «Атлетики» Ольги Макушевой читайте в разделе «Томское застолье».