Рулет с куриным филе и виноградом в лаваше
Дети не должны оставаться в стороне от «Томского застолья», организованного «Комсомольской правдой»! Приготовьте им веселый рулетик.
Ингредиенты: 1 лист тонкого лаваша (30 на30 см), 140 г сливочного творожного сыра, 2 куриных грудки (филе), 2-3 листа салата, гроздь винограда без косточек. Приготовление: куриное филе предварительно отварите в слегка подсоленной воде, остудите и мелко нарежьте. Лаваш смажьте творожным сыром, распределите кусочки куриного филе. Листья салата мелко порвите и положите сверху. Виноград порежьте пополам и выложите на лаваш. Лаваш аккуратно сверните в плотный рулет и уберите в холодильник. Перед подачей нарежьте. Об умном, но несъедобном пластилине Zephyr и слаймах от компании «Новая химия» читайте в разделе «Лучшие подарки в Томске».
ИСТОЧНИК KP.RU
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