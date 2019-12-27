2019-12-27T09:10:41+03:00
Новый год 2020

Рулет с куриным филе и виноградом в лаваше

Рецепт от Анастасии Ереминой, директора компании-производителя кинетического материала нового поколения «Zephyr»
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Детям понравится рецепт необычной курочкиДетям понравится рецепт необычной курочки
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Дети не должны оставаться в стороне от «Томского застолья», организованного «Комсомольской правдой»! Приготовьте им веселый рулетик.

Ингредиенты: 1 лист тонкого лаваша (30 на30 см), 140 г сливочного творожного сыра, 2 куриных грудки (филе), 2-3 листа салата, гроздь винограда без косточек. Приготовление: куриное филе предварительно отварите в слегка подсоленной воде, остудите и мелко нарежьте. Лаваш смажьте творожным сыром, распределите кусочки куриного филе. Листья салата мелко порвите и положите сверху. Виноград порежьте пополам и выложите на лаваш. Лаваш аккуратно сверните в плотный рулет и уберите в холодильник. Перед подачей нарежьте. Об умном, но несъедобном пластилине Zephyr и слаймах от компании «Новая химия» читайте в разделе «Лучшие подарки в Томске».

ИСТОЧНИК KP.RU

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