Рулет с куриным филе и виноградом в лаваше

«Дед Мороз, пусть у нас будет праздничный стол»: люди откликнулись на пост 9-летней школьницы и подарили ей настоящий Новый год

Мама ребенка одна воспитывает двоих детей, и все деньги уходят на младшего сына, у которого врожденная патология почки [фото]