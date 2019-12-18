Лучшие подарки в Томске
Обзор вариантов презентов для близких
подаркиФото: из открытых источников
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Приближается самый волшебный праздник в году - Новый год. Пора подумать, какие подарки купить для родных и друзей. Лучшие идеи вы найдете в нашем лайфхакере. Здесь мы собрали полезные и оригинальные подарки, которые точно порадуют и удивят ваших родственников и знакомых. Сморите подборки идей новогодних подарков и сувениров для близких и коллег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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