2019-12-18T12:09:01+03:00
Общество

Лучшие подарки в Томске

Обзор вариантов презентов для близких
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подаркиподаркиФото: из открытых источников
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Приближается самый волшебный праздник в году - Новый год. Пора подумать, какие подарки купить для родных и друзей. Лучшие идеи вы найдете в нашем лайфхакере. Здесь мы собрали полезные и оригинальные подарки, которые точно порадуют и удивят ваших родственников и знакомых. Сморите подборки идей новогодних подарков и сувениров для близких и коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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