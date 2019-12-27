Кинетический пластилин ZEPHYR - отличный подарок

Уникальная разработка томских ученых для детского творчества, пластилин нового поколения Zephyr завоевывает любовь и доверие детей и взрослых во всем мире.

Тактильные материалы для детского развития – кинетический песок «трогательный песок Лепа», слайм «Стекло», другие разновидности слаймов, как, например, десерт для рук «Smuzi Boom», водный слайм «Медуза», и, конечно, волшебный кинетический пластилин ZEPHYR - продукт научных изысканий компании «Новая химия», которая является spin-off томского холдинга DI-Group (частный холдинг, созданный в 2010 г.).

Слайм, в отличие от привычных жидкостей (масла, воды) отличает его способность течь, но это уже «лизун» нового поколения, он не марает поверхность и не прилипает к рукам. Ученые называют такой материал «неньютоновской жидкостью». Когда вы сжимаете ее или ударяете кулаком, она чувствует себя тяжело. Большинство типов «лизунов» являются такими примерами полимеров.

Дети могут делать с этим "зефиром" что угодно

В сферу интересов DI-Group входят высокие технологии, инновации, венчурный бизнес и инжиниринг. В составе группы более 25 структурных единиц в России, Сингапуре, Гонконге и США. Штаб-квартира располагается в г. Томск (Россия).

Наиболее востребованным материалом в последние годы стал кинетический пластилин ZEPHYR (2017 г.). Этот уникальный продукт продается сегодня в России, Казахстане, Канаде, США, Китае и в ряде европейских стран. Материал может быть мягким и твёрдым одновременно, не крошится и не оставляет следов, никогда не сохнет, лёгкий и нежный, отлично держит форму, а вылепленные фигурки плавают в воде. ZEPHYR можно запекать, как полимерную глину, в обычной духовке, и раскрашивать акриловыми красками. Продукт сертифицирован по EAC, CE, ASTM, LHAMA.

Из материала получаются красивые игрушки

- Нашим химикам вручили банку шведского кинетического песка и поручили сделать абсолютно оригинальный продукт, - говорит директор компании «Новая химия» Анастасия Еремина. – Получился ZEPHYR, аналогов которому нет во всем мире. Не волнуйтесь, если ваш ребенок вдруг проглотит кусочек – он выйдет естественным путем. Хотя, вообще, кормить пластилином детей не стоит, не такой уж он вкусный!

В Томске «умные» тактильные материалы для детей от ООО «Новая химия» можно приобрести в сети магазинов «Лама» и «Абрикос», «Изумрудный город» и в офисе компании.

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Рецепт для праздника от Анастасии Ереминой, директора компании-производителя кинетического материала нового поколения «Zephyr» читайте в разделе: "ТОМСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ".