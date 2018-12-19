2018-12-19T12:15:37+03:00
Дом. Семья

Лучший подарок – эмоции

Томская фотостудия «Мажор» предлагает остановить мгновения счастья
Виктория ФЕДОРОВА
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Команда «Мажора» работает с огромной любовью к людям и своему делуКоманда «Мажора» работает с огромной любовью к людям и своему делуФото: из открытых источников
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В дни праздников хочется чуда и воплощения добрых сказок. Хотите сделать подарок близким, а себе – праздничное настроение? Нет ничего проще. В фотостудии «Мажор» создана потрясающая атмосфера уюта, тепла и вдохновения, а фотограф Оксана Губайдулина и видеограф Александр Гладышев помогут сохранить ее на долгие годы, чтобы потом еще и еще раз пересматривать эти мгновения счастья.

Фотосессия – повод побыть вместе, не отвлекаясь на домашние или другие хлопоты. Часто у нас не остается времени после рабочего дня лишний раз обнять близкого человека и выразить ему свою нежность. Эти моменты стоит сохранять не только в памяти, но и на фотобумаге или цифровых носителях.

Вся одежда, показанная на видео, предоставляется для съемок и фотосессий. Команда «Мажора» работает с огромной любовью к людям и своему делу. Новогоднюю локацию, к примеру, помогали делать супруг фотографа Григорий Губайдулин и дизайнер Екатерина Никалина. Сколько труда было вложено Григорием в то, чтобы смастерить и покрасить крыльцо, оборудовать за его дверями свет! А сколько своих оригинальных творческих задумок Екатерина потом воплощает своими же руками, каждый раз приводя в восторг гостей фотостудии!

студия мажор локация.

- Люди к нам возвращаются. Многие наши постоянные клиенты заказывали наши услуги на свадьбу, потом приходили на «беременную» фотосессию, а теперь эти многодетные родители вновь оказываются в нашей студии уже для семейных съемок, - говорит фотограф Оксана Губайдулина.

- Чудо, а не кадры. Спасибо Вам за возможность запечатлеть эти чудесные моменты их детства.

- Спасибо большое. Получились живые новогодние открытки. Я буду еще много раз с удовольствием их пересматривать. - такие отзывы постоянно приходят Александру и Оксане в социальных сетях и мессенджерах.

Подарите своим близким зимнюю фотосессию в волшебном интерьере. Сертификат на нее стоит от 2000 рублей. А потом фотографии по итогам фотосессии можно распечатать и вручить бабушкам и дедушкам в уютном вязаном альбоме ручной работы. В него частичку своей любви и мастерства вкладывает мама Оксаны и Александра Валентина Васильевна Гладышева.

В альбом частичку своей любви и мастерства вкладывает мама Оксаны и Александра Валентина Васильевна Гладышева. Фото: из открытых источников

В альбом частичку своей любви и мастерства вкладывает мама Оксаны и Александра Валентина Васильевна Гладышева.Фото: из открытых источников

Если же близкие и друзья далеко, в фотостудии можно сделать видеооткрытку – минутный ролик. Он точно подарит им праздничное настроение и заставит улыбнуться. Есть и более бюджетные подарки – открытки по результатам фотосессии. Оформить в открытку можно и детские рисунки.

Мажор открытка.

Любителям учиться и постоянно открывать для себя новое можно устроить "Фотосессию-самообслуживание". Обладатель такого сертификата может воспользоваться студийной техникой, рекомендациями и помощью фотографа, и под его чутким руководством повеселиться и получить еще и фото на новую аватарку. Есть в «Мажоре» и своя фотошкола. На днях из нее выпустились первые ученики, и вот-вот откроется новый набор.

А может, вы хотите сделать оригинальный фотоколлаж или придумали сногсшибательную идею для видео? Давайте творить и радовать любимых вместе!

Связаться с Оксаной Губайдулиной можно по номеру 8-913-855-8883, с Александром Гладышевым – по номеру 8-962-777-3424.

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