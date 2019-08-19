Экс-депутата томского заксобрания обвиняют в попытке рейдерского захвата

На этот раз, как сообщил источник «Тайга.инфо», претензии к нему имеет омский подрядчик «Транснефти». Работающее на строительстве нефтепровода в Иркутской области омское ООО «СпецСтройАвангард» считает предпринимателя организатором рейдерского захвата бизнеса.

Согласно информации «Тайга.инфо», в 2017 году директор «СпецСтройАвангарда» Андрей Слесарюк заключил договор с компанией «АСТ-Ресурс» из Томска о покупке около 100 единиц строительной техники на 250 млн рублей. Бенефициаром сделки выступил предприниматель Сергей Агеев. По данным информационного ресурса, ранее бывший депутат сам дважды выступал субподрядчиком «Транснефти, однако в 2015 году сорвал сроки исполнения контракта и с многомиллиардными долгами ушел с рынка нефтепроводного строительства в банкротство. Один из бывших контрагентов Агеева, самарское АО «Возрождение», требует привлечь его к уголовной ответственности.

Слесарюк считает, что его фирма пострадала от недобросовестного сотрудничества с томскими предпринимателями, которые любыми путями желают отсудить обратно уже проданную технику. По словам пострадавшего, эта техника изначально принадлежала подконтрольному Агееву ООО «Транс Север Групп». Оттуда в «АСТ-Ресурс» ее вывели по заниженной стоимости. Например, самосвал, чья рыночная стоимость составляет 3-4 млн рублей был выведен под видом изъятия судебными приставами за 100 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма «приобретения» сотни единиц техники для ООО «АСТ-Ресурс» составила всего около 11 млн рублей. «СпецСтройАвангарду» ее продали уже за 232 млн рублей.

«Теперь же, уверен Слесарюк, Агеев планирует не только вернуть технику и отсудить за ее эксплуатацию 500 млн рублей, но также и осуществить рейдерский захват омской компании. По его мнению, претензии томичей необоснованны и преследуют лишь одну цель - парализовать работу на строительстве нефтепровода», - сообщает «Тайга.инфо».

Бывший депутат томского Заксобрания АгеевФото: из открытых источников

Без двигателей и гусениц

Историю конфликта с Агеевым «СпецСтройАвангард» описывает в заявлении в Следственный комитет РФ, где просит федеральное руководство ведомства вмешаться в ситуацию.

Заявители утверждают, что первоначальные условия сделки предполагали безвозмездную передачу техники в уставный капитал «СпецСтройАвангарда», взамен Слесарюк обязался передать Агееву 50% долей компании. Но поскольку тот находился в процедуре банкротства, в качестве своего номинального представителя предложил записать долю на Анастасию Сечину, которая предположительно приходится ему родственницей. Слесарюк добросовестно выделил женщине половину доли своей компании. Но когда стал проверять «чистоту» техники, выяснилось, что часть ее не выведена из-под залога в банках, а часть арестована.

Тогда стороны договорились о купле-продажи техники в рассрочку на 5 лет. Полученными деньгами Агеев должен был рассчитываться с кредиторами, постепенно освобождая технику от залогов. В прошлом году Слесарюк перевел в компании Агеева 53 млн рублей, а также оплатил поставку техники на объект в Иркутскую область.

После доставки машин на объект, обнаружилось, что многие в неисправном состоянии: самосвалы без двигателей, бульдозеры без гусениц. Слесарюк обратился к Агееву с претензией. Стороны договорились, что «СпецСтройАвангард» чинит технику в счет ее стоимости, а до тех пор она находится у компании на хранении, используется и выкупается. Договоренности выразились в подписании дополнительных договоров хранения.

Тем временем томичи не спешили погашать залоговые обязательства и аресты. Из заявления в СК РФ «СпецСтройАвангарда» отметил, что вместо исполнения обязательств, в феврале 2019 года Агеев потребовал от Слесарюка внести за технику всю сумму немедленно, а также выплатить ему «дивиденды» от контракта с «Транснефтью» в размере 100 млн рублей. Иначе, как утверждает Слесарюк, Агеев угрожал ему «войной».

После доставки машин на объект, обнаружилось, что многие в неисправном состоянииФото: из открытых источников

«Боевые действия»

В феврале 2019 года ООО «АСТ-Ресурс» обратилось в арбитражный суд Омской области с иском о расторжении договоров хранения и возвращении ему техники. Суд удовлетворил ходатайство об аресте техники, но «СпецСтройАвангард» успешно обжаловал его в 8-м апелляционном суде и суде Западно-Сибирского округа. Также Агеев потребовал от Слесарюка 400 млн рублей за «эксплуатации» техники. Той самой, которую 8 месяцев продал за 232 млн рублей, - пишет «Тайга-инфо».

В июне минувшего года СУ Следственного комитета РФ по Томской области возбудило уголовное дело в отношении «неустановленного круга лиц» по факту хищения имущества. Томские следователи нашли «похищенную» у «АСТ-Ресурса» технику в Иркутской области (куда сам «АСТ-Ресурс» самолично и поставил имущество год назад). Оперативная группа провела обыски и выемку документов в «СпецСтройАвангарде».

Слесарюк признался Тайге.инфо, что не считает перечисленные требования угрозой своему бизнесу. Он уверен, что цель Агеева - парализовать работы его компании на строительстве нефтепровода.

«Эти абсурдные требования, которые Сергей Леонидович (Агеев) к нам предъявляет, яйца выеденного не стоят. Ни 400 миллионов, которые он требует за эксплуатацию, ни попытки через свою родственницу отнять компанию, ни даже надуманное уголовное дело - у этих требований нет оснований. Такие угрозы меня не пугают, - говорит Слесарюк. - У него сейчас другая цель - парализовать исполнение работ на объекте. Он-то хорошо знает высокие требования «Транснефти». Знает, потому что однажды уже не справился с ними. Его задача сейчас блокировать нашу работу на объекте. Поэтому, когда он не смог арестовать технику через арбитражный суд, то появилось уголовное дело».

Техника под арестом

Суды установили, что использование техники ООО «СпецСтройАвангард» было законным. Но до отмены решения вышестоящими судами, рассказывают в организации, появились судебные приставы в сопровождении лиц в штатском и попытались блокировать работу компании. Глава «СпецСтройАвангарда» поведал «Тайге-инфо», что арестовывать технику в Иркутскую область приехали томские следователи СКР Хусиханов и Пластинин и составили акт ареста о передаче техники представителю Агеева Денису Атюшкину. Основанием для них стало решение Кировского районного суда Томска, хотя в нем фигурировал лишь запрет на продажу техники или сдачу ее в аренду.

Изымать технику стали 24 июля, когда на объект прибыла вооруженная группа во главе с томским следователем Коваленко. По утверждению Слесарюка, прибывшие передали машины представителям «АСТ-Ресурса» без составления каких-либо передаточных документов.

Административное, силовое и информационное давление, которое испытывает ООО «СпецСтройАвангард», его руководители трактуют как попытку рейдерского захвата предприятия, которое, с учетом контрактов с «Транснефтью», стоит сотни миллионов рублей.

«В компании намекают на тесную связь Агеева с некоторыми руководителями силовых структур», - указывает «Тайга.инфо». Неясно, насколько существенны эти заявления, но в условиях административного, силового и информационного давлению контрагенты Сергея Агеева учитывают его связи в регионе и просят вмешаться в ситуацию федеральные структуры.

«Сергей Леонидович не предприниматель. За его былым финансовым состоянием не стоит созидательный труд. Он ничего не создал, а потому ничего после себя не оставит. Сам банкрот и впутал в эту банкротную историю многих своих родственников. Он делец, который не стесняется в выборе методов достижения цели», - комментирует Андрей Слесарюк в интервью «Тайга.инфо».