Психиатр поможет: в томской поликлинике №10 сменился главврач

Департамент здравоохранения Томской области сообщил о смене руководства в крупнейшей поликлинике города.

«Сегодня начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов представил коллективу нового главного врача поликлиники №10», - проинформировало общественность ведомство в среду, 22 мая.

«У Марианны Михайловны есть опыт работы как в практическом здравоохранении, так и в управлении здравоохранением. Я уверен, что она справится с возложенной задачей, и в поликлинике сложится хорошая работоспособная команда», - положительно охарактеризовал нового главного врача учреждения начальник облздрава Александр Холопов.

Известно, что Марианна Кублинская окончила Сибирский мединститут в 1998 году по специальности «лечебное дело». Свою трудовую деятельность начала в 2002 году в Томской клинической психиатрической больнице в должности врача-психиатра. С 2009 по 2015 годы трудилась в областном департаменте здравоохранения и горздраве. Последние 4 года возглавляла поликлинику №3.

Является кандидатом медицинских наук. Замужем, двое детей.

Отметим, что в течение 22 лет поликлиникой №10 руководил Юрий Исаев (по специальности терапевт). В минувшем марте он отметил свое 63-летие, и примерно с тех пор фактически не исполнял свои обязанности в связи с истечением срока трудового договора.

Для жителей Томска уход Исаева со своего поста не стал большой новостью – впервые слухи об его «подвижке» с должности появились еще осенью 2017 года. Тогда за него "горой" встал коллектив и пациенты. Сам Исаев в одном из интервью признался, что связывает попытку своего увольнения с критикой ситуации в системе здравоохранения.