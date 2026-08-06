«Одни едят мясо, другие капусту»: история, которая отзывается в каждом томиче

Зарплаты в разных сферах могут отличаться десятками тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ульяновске обсуждают данные о доходах населения. Поводом стала свежая статистика: по данным Ульяновскстата, средняя начисленная зарплата в регионе в мае 2026 года достигла 75 963 рублей — это на 8,5% больше, чем годом ранее. Однако с поправкой на инфляцию реальный рост доходов оказался мизерным — всего 1,8%. Жители региона открыто заявляют, что не верят официальным цифрам, и эта история до боли знакома многим томичам. Информацию публикует местного новостное издание mosaica.ru.

Картина по отраслям в Ульяновске классическая для любого крупного российского города: больше всего получают айтишники и связисты (121 тыс. руб.), сотрудники НИИ (111,4 тыс.) и финансисты (100,8 тыс.). В строительстве — 83 тысячи, в образовании — 66,8 тысячи, в здравоохранении — 62,3 тысячи, а в общепите и гостиницах — всего 51,2 тысячи.

Экономист Валентин Кирилов отмечает: номинальный рост зарплат есть, но работодатели вынуждены сдерживать повышение окладов из-за стагнации производства и дорогих кредитов на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.

Учителя признаются, что для получения 40 тысяч приходится брать две ставки и классное руководство. Слесари в УК едва дотягивают до 50 тысяч. А рабочие оборонных заводов подтверждают: заработать 80–100 тысяч можно, но только при постоянных переработках и ночных сменах.

В соцсетях ульяновцы иронизируют: «Одни едят мясо, другие капусту, а в среднем все едят голубцы», «Если ориентироваться на вакансии на Авито, средняя зарплата — 35 тысяч». Люди призывают считать не среднюю, а медианную зарплату — именно она объективнее отражает реальность.

Для Томского региона стоит не менее остро. Томск — город с огромным IT-кластером, десятками вузов и научными институтами. Зарплаты айтишников и топ-менеджеров крупных компаний сильно завышают среднюю температуру по больнице, тогда как учителя, врачи, работники культуры и сферы услуг живут на совсем другие деньги. Разрыв между «средней» цифрой из отчёта и реальной зарплатой большинства томичей остаётся колоссальным.

Кстати, на фоне соседей Ульяновск с его 76 тысячами занимает среднюю позицию по ПФО: Татарстан — около 105 тысяч, Самарская область — 81–83 тысячи, Пензенская — 74,7 тысячи, Чувашия — 73 тысячи.

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