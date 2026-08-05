В Кривошеинском районе ликвидировали крупную свалку на сельхозземлях

Ликвидация подобных свалок на землях сельхозназначения остается на особом контроле Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. Фото: Россельхознадзор

В окрестностях села Белосток Кривошеинского района полностью ликвидирована несанкционированная свалка, которая более года занимала земли сельскохозяйственного назначения. Факт устранения нарушения подтвердили 5 августа специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

История началась в июне 2025 года, когда в ходе выездного обследования инспекторы обнаружили масштабное захламление территории. На площади 3 448 квадратных метров скопились самые разные отходы: консервные банки, полиэтилен, старая мебель, стекло, доски и пластик.

К счастью, серьезных экологических последствий удалось избежать. Лабораторные исследования почвенных проб показали, что загрязнения тяжелыми металлами на участке нет. Тем не менее, администрации Кривошеинского района было вынесено официальное предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства с требованием принять меры по ликвидации свалки.

4 августа 2026 года специалисты Россельхознадзора провели контрольную проверку. Обследование прошло без взаимодействия с контролируемым лицом — с использованием мобильного приложения «Инспектор». В ходе мероприятия было зафиксировано полное устранение нарушения: от территории свалки не осталось и следа.

В ведомстве напомнили, что несанкционированные свалки на сельхозземлях представляют серьезную опасность: они не только загрязняют окружающую среду, но и вызывают уплотнение плодородного слоя, нарушают воздушную и водную проницаемость почв. Восстановление таких земель требует значительных экономических затрат и может занять длительное время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уникальные находки томских дайверов: клуб «Наяда» отыскал неизвестные ходы в затопленной пещере

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru