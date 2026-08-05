Томские аграрии собрали первые 17 тысяч тонн зерна нового урожая

Всего в регионе намолочено 17,08 тысячи тонн зерна Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Уборочная кампания в Томской области набирает обороты. Если на прошлой неделе страда только стартовала, то к 5 августа к полевым работам подключились уже семь районов региона. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Безоговорочным лидером по темпам уборки стал Кожевниковский район — здесь зерновые и зернобобовые культуры убраны уже на площади 4 467 гектаров. Для сравнения, в Асиновском районе обработано 190 га, в Шегарском — 114 га, в Зырянском — 90 га. В Первомайском, Томском и Кривошеинском районах страда только начинается: там убрано 45, 8 и 5 гектаров соответственно.

Всего в регионе намолочено 17,08 тысячи тонн зерна, что составляет 3,8% от запланированного объема. При этом стартовая урожайность радует аграриев — 34,7 центнера с гектара.

Сейчас в полях идет активная работа. Механизаторы убирают горох, начинают обмолот яровой пшеницы и ячменя. Полевые звенья хозяйств ведут уборку сразу трех культур: гороха, овса и ячменя.

Параллельно с зерновыми хозяйства заготавливают корма для скота — на зиму уже подготовлено 55,3% от плана. А овощеводы начали выборочную копку картофеля.

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