Известный томский реставратор арестован по делу о финансировании экстремистов

Томич совершал денежные переводы на банковский счет запрещенной организации Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске суд заключил под стражу предпринимателя, широко известного в городе благодаря уникальному проекту восстановления старинной водонапорной башни. 43-летнего Александра Лунева обвиняют в финансировании экстремистской организации, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с августа 2021 года по февраль 2022 года Лунев неоднократно переводил денежные средства на зарубежный счет организации, которая решением Верховного суда РФ была признана экстремистской и ликвидирована. По имеющейся информации, речь идет о переводах (донатах) в адрес ФБК*. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана судом 4 августа.

Александр Лунев получил известность в Томске благодаря амбициозному архитектурному проекту. В 2012 году он выкупил у мэрии заброшенную водонапорную башню, расположенную на улице 19 Гвардейской дивизии, 36а, за 1,5 миллиона рублей. На протяжении нескольких лет реставратор практически в одиночку превращал промышленное сооружение в полноценный жилой дом, сохраняя исторический облик здания. Осенью 2020 года он переехал в обновленную башню, а его проект неоднократно упоминался в городских медиа как пример бережного отношения к наследию.

Теперь реставратор находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

* ФБК — организация признана экстремистской и террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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