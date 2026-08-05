Томский алиментщик выплатил сыну долг в 600 тысяч рублей перед 18-летием

Мужчина много лет не помогал сыну Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Кожевниковского района Томской области полностью погасил многолетнюю задолженность по алиментам перед совершеннолетием собственного сына. Сумма долга, накопленная за годы уклонения от родительских обязанностей, составила около 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Мужчина не принимал никакого участия в воспитании ребенка и систематически уклонялся от выплат. На протяжении длительного времени у него отсутствовал официальный источник дохода. Чтобы заставить нарушителя исполнять родительские обязательства, судебные приставы последовательно применяли к нему меры воздействия: сначала было возбуждено административное дело, а затем — уголовное. Эти обстоятельства стали основанием для включения должника в специальный реестр неплательщиков алиментов.

Комплекс принятых мер в итоге сработал: мужчина официально трудоустроился, и с его заработной платы начались регулярные отчисления на содержание ребенка. Однако помимо текущих платежей перед ним стояла задача погасить накопившийся долг в 600 тысяч рублей. Сам алиментщик рассчитывал выплачивать его постепенно, но ситуацию неожиданно изменили родственники.

В ведомстве особо отметили важный юридический нюанс: достижение ребенком 18-летия не аннулирует задолженность по алиментам. Напротив, в этом случае возбуждается новое исполнительное производство — уже о взыскании самого долга. Чтобы избавить гражданина от дальнейших проблем с законом, ограничением выезда за границу и арестом имущества, родные помогли ему единовременно погасить всю сумму. В итоге сын получил своеобразный подарок к совершеннолетию в виде полностью закрытых финансовых обязательств отца.

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