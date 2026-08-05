Суд обязал установить границы памятника природы «Белоярская грива» в Томской области

Уникальный таежный ландшафт Томской области наконец обретет полноценный правовой статус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томская межрайонная природоохранная прокуратура добилась через суд устранения нарушений в сфере охраны природы. Ведомство выявило, что особо охраняемая природная территория регионального значения «Белоярская грива», расположенная в верховье реки Лисица в Верхнекетском районе, долгое время существовала лишь формально. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Нарушение законодательства для этого объекта не были установлены точные границы и площадь, а также отсутствовал перечень разрешенных и запрещенных видов деятельности. Такая правовая неопределенность создавала серьезную угрозу для сохранности уникального природного комплекса. Без четко обозначенных пределов территория оставалась уязвимой перед возможным хозяйственным освоением, что могло привести к необратимым последствиям для экосистемы.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать уполномоченный орган исправить ситуацию, и судебная инстанция полностью удовлетворила иск. Теперь перед ответственными структурами стоит задача обозначить границы памятника природы непосредственно на местности и разработать режим его охраны. Это позволит определить, какие виды деятельности допустимы на данной территории, а какие категорически запрещены. После того как решение суда вступит в законную силу, прокуратура возьмет под контроль его фактическое исполнение. Таким образом, уникальный таежный ландшафт Томской области наконец обретет полноценный правовой статус, который обеспечит его сохранность для будущих поколений.

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