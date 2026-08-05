В Томской области конкурс в колледжи и техникумы достиг 4,9 заявления на место

В самом разгаре пора зачислений Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В учреждения среднего профессионального образования Томской области поступило 34 582 заявления от абитуриентов, при этом общее количество бюджетных мест составляет 7 015. Таким образом, конкурс достиг показателя 4,9 заявления на одно место. Прием документов продлится до 15 августа, сообщили в департаменте образования региона.

Абитуриентам предложено 188 образовательных программ, которые ежегодно обновляются с учетом потребностей регионального рынка труда. Наибольший интерес поступающие проявляют к направлениям, связанным с нефтегазовой сферой, промышленным производством, энергетикой и цифровыми технологиями.

По количеству поданных заявлений лидируют Томский политехнический техникум, Томский педагогический колледж, Томский экономико-промышленный колледж, Томский техникум информационных технологий, Томский индустриальный техникум, Томский аграрный колледж и Томский базовый медицинский колледж. Стоит отметить, что более 70% выпускников девятых классов выбирают продолжение обучения именно в колледжах. Такой выбор во многом обусловлен развитой системой профориентационной работы: в прошлом году мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее» посетили свыше 36 тысяч школьников региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 1750 абитуриентов зачислены в томские вузы на приоритетном этапе

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru