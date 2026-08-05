МФЦ Томской области расширил перечень налоговых услуг для компаний и ИП

При регистрации бизнеса по умолчанию действует общая система налогообложения Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Перечень услуг в томских МФЦ пополнился двумя новыми позициями налоговой направленности. Теперь организации и индивидуальные предприниматели получили возможность подать через многофункциональные центры уведомления о переходе на единый сельскохозяйственный налог, а также на упрощенную систему налогообложения. Об этом 5 августа сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

Как пояснили в ведомстве, при регистрации бизнеса по умолчанию действует общая система налогообложения. Если предприниматель или компания желают применять иной режим, они могут сразу при оформлении в МФЦ подать соответствующее уведомление. Для действующего бизнеса, который планирует сменить налоговый режим, предусмотрен иной порядок: обращение в налоговую службу должно произойти не позднее 31 декабря года, предшествующего началу применения новой системы.

На сегодняшний день в подразделениях МФЦ Томской области доступны 34 государственные услуги, предоставляемые ФНС. Среди них — постановка на налоговый учет с выдачей ИНН, прием налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, оформление льгот по имущественным налогам, включая транспортный и земельный, а также подача заявлений о гибели или уничтожении имущества. Томичи могут получить здесь информацию об уплате имущественных налогов, справки о состоянии сальдо единого налогового счета, выписки из различных реестров, включая ЕГРН, ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Статистика показывает растущий спрос на подобные услуги.

За первые шесть месяцев текущего года в отделениях МФЦ области было оказано почти 14,7 тысячи услуг налоговой тематики. Этот показатель превышает прошлогодний уровень за аналогичный период на 38 процентов.

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