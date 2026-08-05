Томский центр хирургии печени выполнил 345 операций с начала года

Центр гепатобилиарной хирургии внедряет уникальные методики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томский научно-клинический центр гепатопанкреатобилиарной хирургии на базе ГКБ № 3 подвел итоги работы за первое полугодие 2026 года. С начала года хирургическую помощь здесь получили 345 пациентов, включая жителей других регионов России и стран СНГ. Об этом 5 августа сообщили в департаменте здравоохранения Томской области.

Основной профиль центра — сложнейшие операции на печени, поджелудочной железе и желчных протоках. Значительная часть экстренных пациентов поступает с механической желтухой — острым состоянием, которое без вмешательства уже через 15 дней приводит к серьезным повреждениям печени и повышает риск летального исхода.

По словам заместителя главного врача по хирургии ГКБ № 3, главного внештатного хирурга депздрава Марины Марьиной, помощь таким больным оказывается на мировом уровне: 160 операций по восстановлению оттока желчи выполнены малоинвазивным способом. Также в центре успешно лечат осложнения паразитарных заболеваний (описторхоз, альвеококкоз, эхинококкоз) и злокачественные опухоли желчных протоков.

Значительным достижением стало повышение эффективности резекций печени. Перед операцией каждому пациенту проводят КТ-болюметрию — точное измерение объема печени для прогноза остаточной здоровой ткани. Тем, у кого остаточный объем недостаточен, хирурги начали проводить эндоваскулярную эмболизацию воротной вены. Эта методика стимулирует рост нужной доли печени перед резекцией.

Ранее за такой процедурой томичам приходилось ездить в другие регионы. Теперь она доступна на месте: с начала года выполнено уже пять таких операций.

Центр был создан в конце 2024 года на базе хирургического отделения ГКБ № 3 по соглашению между больницей, СибГМУ и региональным депздравом. В команде — доктор и десять кандидатов медицинских наук, высококвалифицированные хирурги и доценты кафедр СибГМУ. В 2025 году здесь было проведено 450 операций на печени, поджелудочной железе, желчном пузыре и желчных протоках.

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