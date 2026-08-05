Томские политехники создали крепления для детектора адронного коллайдера

Компоненты необходимы для фиксации подвижных частей системы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Томского политехнического университета завершили изготовление элементов крепления для трекового детектора SciFi, который станет частью масштабной модернизации Большого адронного коллайдера. Об этом 5 августа сообщил портал «Научная Россия».

Эти компоненты необходимы для фиксации подвижных частей системы, используемой в экспериментах на детектирующем комплексе LHCb. Как пояснили в вузе, в процессе научных исследований детектор требует перемещения, однако все его узлы должны сохранять строго заданное положение с точностью до микрона. Именно эту задачу решают новые крепления, созданные инженерами университета.

Параллельно с этим другая группа исследователей из ТПУ вошла в состав международной коллаборации NA 64, работающей на суперпротонном синхротроне в ЦЕРНе. Ученые займутся поиском легкой темной материи, изучая возможные сигналы ее взаимодействия с обычным веществом в ходе контролируемых экспериментов. Таким образом, томские физики участвуют сразу в двух значимых проектах, связанных с изучением фундаментальных свойств материи и устройством Вселенной. Работы по созданию креплений уже завершены, и детали готовы к интеграции в общую конструкцию детектора.

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