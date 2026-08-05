Завтра в Томском районе запустят беспилотники в рамках учений оперативных служб

В небо поднимутся беспилотники самолетного типа Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 6 августа, в воздушном пространстве Томского района состоятся плановые тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в правительстве Томской области.

Как подчеркнули в региональной администрации, главной целью мероприятий является не демонстрация техники, а отработка взаимодействия оперативных служб в режиме реального времени. Правоохранительным подразделениям предстоит проверить слаженность работы и скорость выполнения команд в условиях, максимально приближенных к реальным.

«С учетом масштабов планируемых мероприятий запуск беспилотников позволит в режиме реального времени оценить слаженность задействованных подразделений», — отметил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

В правительстве региона обратились к жителям Томска и Томского района с просьбой сохранять спокойствие. Все происходящее в небе — часть заранее запланированной тренировки, никакой угрозы для населения учения не представляют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области будут судить подпольного торговца алкоголем

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru