В Томской области будут судить подпольного торговца алкоголем

Мужчина организовал развоз алкогольной продукции по небольшим магазинам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя села Каргасок. Мужчина предстанет перед судом за организацию нелегального бизнеса по продаже спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. Об этом 5 августа сообщили в надзорном ведомстве 5 августа.

Уголовное дело было возбуждено на основании оперативных материалов регионального УФСБ России. По версии следствия, почти два года — с июля 2024-го по май 2026 года — обвиняемый систематически закупал, перевозил, хранил и продавал алкоголь, не имея на это никакого разрешения.

Деятельность нелегального предпринимателя была пресечена сотрудниками органов безопасности. В ходе обысков из незаконного оборота изъяли более 2,7 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, общая стоимость которой превышает 850 тысяч рублей.

Масштаб бизнеса подтверждают и меры обеспечения: суд наложил арест сразу на 9 транспортных средств обвиняемого, прицеп, а также на его денежные средства. Сам мужчина полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.

Действия каргасокца квалифицированы по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные закупка, хранение и розничная продажа спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Каргасокский районный суд для рассмотрения по существу.

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