Томские полицейские перекрыли межрегиональный канал поставки наркотиков в Асино

Мужчину ждет судебное разбирательство Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции Томска пресекли деятельность наркодилера, который наладил устойчивый канал поставки синтетических наркотиков из Новосибирска в Асино через областной центр. Подозреваемого задержали с поличным в момент транзита крупной партии запрещенных веществ. Об этом 5 августа сообщили в региональном УМВД.

Фигурантом оказался 42-летний ранее судимый житель Асино. Мужчина выбрал классическую схему курьера: забирал наркотики в Новосибирске и вез их в родной город. Однако в Томске, на автовокзале, во время пересадки с междугороднего рейса на автомобильный транспорт его уже ждали оперативники.

В ходе личного досмотра у мужчины изъяли 200 свертков с метадоном — одним из самых опасных синтетических опиоидов. Это вещество вызывает сильнейшую физическую и психическую зависимость, а его передозировка часто заканчивается летальным исходом. В Российской Федерации метадон внесен в Список I перечня наркотических средств и полностью запрещен к обороту.

Следователь СО ОМВД России по Кировскому району Томска возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигуранту грозит суровое наказание — до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, оперативники устанавливают всю цепочку организаторов канала и возможных сообщников задержанного.

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