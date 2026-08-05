22 стерляди и 10 сетей: пенсионер из Молчановского района попал под уголовное дело за браконьерство

Мужчина наловил на 100 тысяч штрафа. Фото: УМВД России по Томской области

В Томской области полицейские задержали местного жителя, устроившего масштабный незаконный промысел на реке Обь. Ущерб, нанесенный государству браконьером, превысил 100 тысяч рублей. Подробности 5 августа сообщили в пресс-службе ОМВД России по Молчановскому району.

Оперативники уголовного розыска выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов в акватории Оби неподалеку от села Нарги. Подозреваемым оказался 67-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина установил в реке сразу десять запрещенных рыболовных снастей-ловушек. В результате такого «промысла» ему удалось выловить 22 экземпляра стерляди — рыбы, относящейся к ценным видам и находящейся под особой охраной государства.

Сотрудники полиции изъяли у браконьера как сами сети, так и незаконно добытый улов. Материальный ущерб, причиненный водным биоресурсам, специалисты оценили в сумму более 100 000 рублей.

Дознавателем ОМВД возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова и причинением крупного ущерба). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ареста или лишения свободы.

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