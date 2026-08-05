Ольга Кормухина и Алексей Белов выступят на томском «Празднике Топора»

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Организаторы международного фестиваля ремесел «Праздник Топора» (0+) назвали имена приглашенных «звезд». Гостей порадуют певица Ольга Кормухина и солист группы «Парк Горького» Алексей Белов. Об этом рассказали 5 августа «АиФ-Томск».
Музыкальная часть программы откроется 20 августа выходом на сцену участников ямальской группы «Хомэни». На следующий день выступят томские рок-команды в рамках конкурса «ВИА ФЕСТ», вечером 21-го посетители парка «Околица» будут рукоплескать певице Натали.
Главное событие запланировано на пятницу, 22 августа: в 20:00 концерт дадут обещанные «звезды» Кормухина и Белов.
В субботу, 23 августа, состоятся театрализованные представления «Заковывание свадьбы» и «Сказочный балаганчик "Скомороха"».
Завершится фестиваль в 16 часов.
Напомним, «Праздник Топора» проходит в селе Зоркальцево с 2008 года, это одна из визитных карточек региона.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что 96-летие ВДВ отпраздновали местные десантники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Осмотреть на наличие насекомых: Жителям Томской области подсказали, на что обращать внимание при заселении в отель
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru