Ольга Кормухина и Алексей Белов выступят на томском «Празднике Топора»

Ольга Кормухина и Алексей Белов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Организаторы международного фестиваля ремесел «Праздник Топора» (0+) назвали имена приглашенных «звезд». Гостей порадуют певица Ольга Кормухина и солист группы «Парк Горького» Алексей Белов. Об этом рассказали 5 августа «АиФ-Томск».

Музыкальная часть программы откроется 20 августа выходом на сцену участников ямальской группы «Хомэни». На следующий день выступят томские рок-команды в рамках конкурса «ВИА ФЕСТ», вечером 21-го посетители парка «Околица» будут рукоплескать певице Натали.

Главное событие запланировано на пятницу, 22 августа: в 20:00 концерт дадут обещанные «звезды» Кормухина и Белов.

В субботу, 23 августа, состоятся театрализованные представления «Заковывание свадьбы» и «Сказочный балаганчик "Скомороха"».

Петрушка — один из ярких героев праздника. Фото: Руслан Мурзаев

Завершится фестиваль в 16 часов.

Напомним, «Праздник Топора» проходит в селе Зоркальцево с 2008 года, это одна из визитных карточек региона.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что 96-летие ВДВ отпраздновали местные десантники.

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