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НовостиОбщество2 августа 2026 14:14

Десантники отметили 96-летие ВДВ на набережной Томи в Томске

Праздничные мероприятия прошли за зданием областной администрации
Екатерина Сафонова
Десантники специально сделали памятные фотографии для «Комсомольской правды»

Десантники специально сделали памятные фотографии для «Комсомольской правды»

Фото: Анна КОВАЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

2 августа 2026 года воздушно-десантным войскам России исполнилось 96 лет. В Томске празднование прошло на центральной набережной реки Томи, за зданием областной администрации. Наш корреспондент успела сделать несколько фотографий десантников.

Именно в этот день в 1930 году под Воронежем впервые в истории страны было десантировано на парашютах боевое подразделение для выполнения тактической задачи. Традиционно в эту дату проходят торжественные построения, возложения цветов к памятникам легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову, праздничные шествия и показательные выступления парашютистов.

Томичи встречают важный праздник

Томичи встречают важный праздник

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Десант томичей был замечен в разных уголках города Фото: Анна КОВАЛЁВА

Десант томичей был замечен в разных уголках города Фото: Анна КОВАЛЁВА

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Вы можете скачать поздравительные открытки с Днем ВДВ по ссылке

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