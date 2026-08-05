ВТБ: томская молодежь потратила 66 млн рублей в учреждениях культуры

Томск - университетский город, и молодёжь охотно использует карту для посещения масштабных и камерных театральных проектов, студенческих фестивалей, научных лекториев и музейных программ, в т.ч. с академическим уклоном. В районах области популярны межрегиональные, региональные и муниципальные фестивали, концерты и выставки, раскрывающие самобытность территорий. Доля трат на кино постепенно снижается: к середине года она составила 38% (25,6 млн рублей), средства всё чаще направляются на посещение спектаклей, музеев и образовательных событий.

Среди самых востребованных площадок Томская областная государственная филармония, Томский областной театр драмы, Томский ТЮЗ, Театр куклы и актёра «Скоморох» им.Романа Виндермана, Северский театр для детей и юношества, Северский музыкальный театр, Томский областной краеведческий музей им.М.Б. Шатилова, Томский областной художественный музей (включающий Музей деревянного зодчества), Музей города Северска. Высокий интерес вызывают также межвузовские культурные проекты и открытые лекции в университетских аудиториях, которые всё чаще включаются в афишу по «Пушкинской карте». Большую активность проявляют муниципальные дома культуры, музеи библиотеки, предлагающие молодежи не только культурно-просветительские мероприятия в традиционных форматах, но и в актуальных - квесты, квизы, мастер-классы по прикладному искусству, экскурсии на электросамокатах и другие.

- Для Томской области культурная повестка тесно связана с образованием и наукой, и «Пушкинская карта» помогает раскрыть этот потенциал для молодёжи. Мы видим, что молодые люди всё чаще выбирают не массовые форматы, а события с интеллектуальной составляющей, будь то камерный спектакль, лекция или выставка, посвящённая истории региона. Кроме того, карта становится семейным инструментом: нередко старшеклассники приглашают родителей на мероприятия, превращая культурный выход в общую традицию, - отметила управляющий ВТБ в Томской области Ольга Фадеева.

По данным Департамента по культуре Томской области, к программе подключено более 200 учреждений - от крупных областных театров и музеев до небольших домов культуры в районных центрах. Ведется работа по синхронизации афиши с цифровыми сервисами, которыми пользуется молодёжь, чтобы сделать поиск событий максимально удобным.