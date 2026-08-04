Образовательные услуги стали предметом жалоб томичей в Роспотребнадзор

Письменные жалобы оказались связаны с финансовыми спорами Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Томской области чаще всего сталкиваются с нарушениями при заключении и расторжении договоров на платные образовательные услуги. К таким выводам пришли в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам всероссийской горячей линии. Об итогах специалисты рассказали 4 августа.

Акция проходила с 6 по 17 июля. За две недели специалисты ведомства приняли 13 обращений от томичей: 11 человек позвонили по телефону, еще двое направили письменные заявления.

Главной проблемой потребителей оказались условия контрактов. Томичей возмущали незаконные штрафы за досрочный отказ от обучения, а также сложности с изменением или расторжением договоров. Инспекторам даже пришлось помогать родителям составлять претензию к музыкальной школе.

Заявители оспаривали суммы возвратов после расторжения договоров или сталкивались с полным отказом образовательных учреждений вернуть деньги за неиспользованные занятия.

По всем фактам специалисты провели консультации. Один из денежных споров удалось решить мирно, в досудебном порядке: исполнитель вернул клиенту деньги за вычетом фактически понесенных расходов. Во втором случае потребителю разъяснили его права и посоветовали отстаивать их в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске мужчину взяли под стражу за финансирование экстремистской организации

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru